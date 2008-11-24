Bu telefona sakın inanmayın!

Kendisini İstihbaratçı Zafer Çelik olarak tanıtıp “PKK kimlik bilgilerinizi ele geçirdi, sahte kimlik çıkarttılar” diye arayan dolandırıcılık çetesi, iş başında.



Dolandıcılar hergün yeni yöntemlerle kurban avına çıkıyor. Emniyet dolandırıcılık şubesi kredi kartı dolandırıcılarının kurbanı olan vatandaşın şikâyetleriyle doluyor. Tuzağa kanmayan vatandaşlar ise mail grupları aracılığıyla birbirlerini uyarıyor. İşte bu maillere bir örnek. H.Y başından geçenleri şöyle anlattı:



Cep telefonumdan adımı kullanarak Zafer Çelik diye biri aradı. Ofis dışına çıkmamı ve çok önemli bir konuda görüşme yapacağımızı, bu konuyu kimsenin bilmemesi gerektiğini ifade etti.



T.C kimlik numaramı ve cep telefon numaramın PKK tarafından internet üzerinden tespit edildiğini ve benim adıma 9 adet sahte kimlik düzenlendiğini ve bir çok bankadan yüksek meblağlarda kredi çekildiğini ifade etti. Hatta bazı olaylarda kulanılabileceği şüphesinin olduğunu vurguladı.



Bu sırada arka fonda telsiz sesi geliyordu. T.C kimlik numaram kullanılarak diğer operatörlerden hat alındığını, benim vereceğim kimlik bilgileri ve adres bilgilerim ışığında bu şahısların yerlerini, kredi kartlarının iptalinin gerçekleşeceğini ifade etti. Şu anda Sivas ve Gaziantep’ten bu numaralara ait sinyallerin uydu üzerinden alındığını ve takip edildiğini söyledi. Benim acilen kendi iyiliğim için kendisine istediği bilgiyi vermem gerektiğini söyledi.



Kendisinin emniyette çalışıp çalışmadığından nasıl emin olacağımı sorduğumda Ankara Mamak gizli istihbarat servisinden 621172 sicil numarasına sahip Zafer Çelik olduğunu söyledi.



Daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak dolandırıcılık masasıyla görüştüm, bu durumu kendilerine anlattım. Bana günde 100 kişinin bu şekilde arandığını ve kimlik bilgilerine ulaşıldığını aktardı. Aranan 100 kişiden 50 kişinin bu şekilde mağdur edildiğini ifade etti.



Telsiz sesi dinletiyorlar



Dolandırıcılar kurbanlarına fonda polis telsizi dinletiyor. Polis kendisini istihbaratçı olarak tanıtan dolandırıcının Urfa’da 70 kişilik çetesiyle yakalandığını açıkladı. Çete 50 civarında vatandaşı dolandırmış.



