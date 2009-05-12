Bu telefona bakan kazanır

Kanal D’de 13 Mayıs Çarşamba günü, “Telefon Kulübesi” adlı yeni bir yarışma programı başlıyor.



Günlük yaşam içinde geçen, eğlenceli bir yarışma programı olan “Telefon Kulübesi”nde, yarışmacılar günlük yaşamlarına olağan bir şekilde devam ederken, kendilerini ansızın çok stresli ve bir o kadar da eğlenceli bir oyunun içinde bulacaklar.



Ödül 25 bin TL



Şehrin çeşitli yerlerine kurulmuş bir telefon kulübesinde çalan telefona tesadüfen bakarak yarışmaya dahil olan katılımcılar, hem kendileri eğlenecekler hem de ekran başındaki izleyicileri eğlendirecekler. Yarışmada, yarışmacıların her birini zorlu görevler bekliyor olacak. Bazen yoldan geçenlere şarkı söyletmek zorunda kalacaklar, bazen de zekâlarını kullanarak en kısa sürede para kazanmanın yollarını arayacaklar. Telefondaki sesin vereceği direktiflerin her birini başarıyla yerine getirirlerse de, toplam 25 bin liralık ödülün sahibi olacaklar. 13 Mayıs Çarşamba / 22.45 / Kanal D

