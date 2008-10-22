Bu tatlandırıcılara dikkat edin

Diyabet hastaları ve fazla kalori almak istemeyen insanlar tarafından kullanılan Splenda isimli tatlandırıcının kilo aldırdığı ortaya çıktı. Türkiye'de de satılan tatlandırıcının ilaçların etkisini de azalttığı saptandı.



Bugün gazetesinde yer alan habere göre, tamamen doğal şekerden yapıldığı ve kilo aldırmadığı iddiasıyla piyasaya sürülen tatlandırıcı Splenda üzerinde yapılan araştırma gerçekleri gün yüzüne çıkardı. ABD'li bilim insanları 12 hafta boyunca farelerin yiyecek ve içeceklerine Splenda tatlandırıcı koydu. Uzmanlar diğer gruptaki farelere ise tatlandırıcıdan verilmediğini belirtti. Tatlandırıcı kullanan farelerin, Splenda verilmeyen farelere göre daha fazla kilo aldığı saptandı.



Duke Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre Splenda vücutta oluşan yararlı bakterilerin de yüzde 50 oranında yok olmasına neden oluyor. Bunun da bağırsaklardaki PH seviyesinin yükselmesine yol açtığı ifade edildi. Halk için Sağlık Vakfı'nın başkanı James Turner, PH seviyesinin yükselmesinin kilo alımına neden olduğunu söyledi. İlaç alan kişilerin tatlandırıcı kullanmalarının da ilacın tedavi edici etkisini azalttığı kaydedildi. Turner, bu tatlandırıcının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay almasının inanılmaz olduğunu belirtti.

