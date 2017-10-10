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Yaşam

"Bu taşların tarihi eser olduğunu bilmiyorduk, üzerine oturup çay içiyorduk"

"Yazın akşamları taş sıcak olduğu için üstünde oturarak çayımızı içiyorduk"

10 Ekim 2017 15:15

Erzurum’un merkez Aziziye İlçesi’nde oluşturulacak açık hava müzesi için köylerden tarihi eser niteliğindeki taşlar toplanmaya başlandı. Ancak Yakutiye İlçesi’ne bağlı Güzelova Mahallesi’nde belirlenen tarihi nitelikte 2 taşı almak isteyen görevlilere köylüler önce izin vermek istemedi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ekipler, jandarmanın yardımıyla yıllardır köy kahvesinin duvarının dibinde bulunan silindir ve küp şeklindeki iki taşı iş makinesiyle kamyona yüklemeyi başardı. Köylülerden Galip Tapan, “Biz bu taşların tarihi eser olduğunu bilmiyorduk. Yazın akşamları taş sıcak olduğu için üstünde oturarak çayımızı içiyorduk” diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, müze müdürlüğü ve Aziziye Belediyesi tarafından kurulacak açık hava müzesi için taşların toplandığını söyledi.

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