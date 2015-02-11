T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bu Tarz Benim yarışmasının ismi değişti

İki televizyon kanalında aynı isimle yayınlanan 'Bu Tarz Benim' yarışması, TV8'de 'İşte Benim Stilim' ismiyle yoluna devam edecek

11 Şubat 2015 19:39

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ses getiren Bu Tarz Benim kavgası tam gaz devam ediyor. Show TV ile Tv8'e transfer olan yapımcı şirketi mahkemelik eden program iki kanalda birden yayımlanmaya başlayınca izleyicileri de zora sokmuştu.

Mahkemenin isim hakkının Show TV'de, formatın ise TV8'de kalması gerektiği şeklindeki kararı üzerine Show TV format değişikliğine gidip yarışmaya erkekleri de dahil etmişti. 

Gazeteciler.com'un haberine göre, isim değiştirmesi gereken TV8'deki Bu Tarz Benim ise yapımcıların Show TV'yi suçlayan bir açıklaması ile yeni ismini duyurdu.

 

'İşte Benim Stilim adıyla devam edecektir'

 

İşte İç Yapımlar A.Ş.'den Haluk Şirin ve Caner Erdem'in yaptığı o açıklama: "Show TV’ye karşı açmış olduğumuz tedbir davası sonucu, 4. Fikri ve Sinai Haklar  Mahkemesi Bu Tarz Benim formatının tüm yayın haklarının bizde olduğunu  tescil etmiş, formatın Joker Yapım ve Show TV tarafından yayın ve yapımının  tedbiren önlenmesine karar vermiştir. 

Buna rağmen Show TV’de dün formatımız kullanılarak yayın yapılmış, izleyici ve  Türk hukuku küçük değişiklikler yapılarak, yanıltılmaya çalışılmıştır.

Formatımızı kullanması yasak olan Joker Yapım ve Show TV’yi hiçbir etik kural  ve davranışla bağdaşmayan bu yayın anlayışından vazgeçmeye çağırıyor,  hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 

Seyircisinden her zaman yoğun ilgi gören formatımız TV8’de İşte Benim Stilim adıyla devam edecektir."

 

ETİKETLER

bu tarz benimişte benim stilimtv8acun ılıcalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24