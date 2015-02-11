Bu Tarz Benim yarışmasının ismi değişti

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ses getiren Bu Tarz Benim kavgası tam gaz devam ediyor. Show TV ile Tv8'e transfer olan yapımcı şirketi mahkemelik eden program iki kanalda birden yayımlanmaya başlayınca izleyicileri de zora sokmuştu.

Mahkemenin isim hakkının Show TV'de, formatın ise TV8'de kalması gerektiği şeklindeki kararı üzerine Show TV format değişikliğine gidip yarışmaya erkekleri de dahil etmişti.

Gazeteciler.com'un haberine göre, isim değiştirmesi gereken TV8'deki Bu Tarz Benim ise yapımcıların Show TV'yi suçlayan bir açıklaması ile yeni ismini duyurdu.

'İşte Benim Stilim adıyla devam edecektir'

İşte İç Yapımlar A.Ş.'den Haluk Şirin ve Caner Erdem'in yaptığı o açıklama: "Show TV’ye karşı açmış olduğumuz tedbir davası sonucu, 4. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi Bu Tarz Benim formatının tüm yayın haklarının bizde olduğunu tescil etmiş, formatın Joker Yapım ve Show TV tarafından yayın ve yapımının tedbiren önlenmesine karar vermiştir.

Buna rağmen Show TV’de dün formatımız kullanılarak yayın yapılmış, izleyici ve Türk hukuku küçük değişiklikler yapılarak, yanıltılmaya çalışılmıştır.

Formatımızı kullanması yasak olan Joker Yapım ve Show TV’yi hiçbir etik kural ve davranışla bağdaşmayan bu yayın anlayışından vazgeçmeye çağırıyor, hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Seyircisinden her zaman yoğun ilgi gören formatımız TV8’de İşte Benim Stilim adıyla devam edecektir."