Bu takımı giyen "görünmez" oluyor!

Dünyanın önde gelen takım elbise üreticilerinden Remus Uomo, radyasyon ve elektromanyetik dalgaları geçirmeyen, dolayısıyla "dijital görünmezlik" sağlayan elbise geliştirdi. Remus Uomo, başta cep telefonu olmak üzere çeşitli mobil cihazların yaydığı radyasyondan çekinen kişilere yönelik nanoteknolojik takım elbise üretti.



Özellikle çeşitli mobil cihazların yaydığı dalgaların "kısırlığa yol açacağı" iddiasını ciddiye alan erkeklere yönelik takım elbiseler, kumaşının nanoteknolojik ipleri sayesinde vücuda gelen doğrudan radyasyonu yüzde 99 oranında düşürüyor. Elbise, aynı zamanda "dijital görünmezlik" de sağlıyor ve GSM telefonu, ceketin cebindeyken baz istasyonu cihazı göremiyor. Aynı zamanda Bluetooth üzerinden dolandırıcılık yapanlar da cihaza ulaşamıyor. Takım elbise, yaklaşık 500 dolardan satılıyor.

