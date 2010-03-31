Bu tabutta ne var?

T24 - İtalya’da bulunan yarım tonluk 1600 yıllık kurşun tabutun esrarını çözebilmek için içine mini kameralarla bakılacak.





İnsan iskeletine çok benzer bir yapıya sahip insansı robot Kojiro, uzuvlarını aynı insan gibi hareket etiirebiliyor, eğilip kalkabiliyor.



İtalya’daki tarihi Gabii kenti kalıntılarında bulunan kurşun bir tabutun esrarını Amerikalı mühendislerce uygulanacak gelişkin yöntemlerin çözeceği umuluyor.



Arkeoloji camiasının ilgisinin tabut üzerinde odaklanmasının nedeni, Roma İmparatorluğu’nun anayurdu İtalya’da ölülerin genelde tabutlarla gömülmemesi, istisna olaraksa tahta tabutların kullanılması. Gerçi MS 2. ve 4. yüzyılların arsındaki bu döneme ait birkaç kurşun tabut da bulunmuş, ama Gabii’deki kurşun tabutun özelliği, diğerlerinden çok daha büyük ve ağır olması. Gabii, Roma’nın 18 km doğusunda günümüzde Lazio kentinin bulunduğu yerde kurulmuş. Roma’nın kuruluşundan önce bölgenin büyük bir kentiyken, daha sonra Roma İmparatorluğu’nun gölgesinde kalmış.



500 kg ağırlığındaki tabut, 2,5 cm kalınlığında yekpare kurşun bir levhanın kendi üzerine katlanmasıyla oluşturulmuş. Kazıları yürüten Michigan Üniversitesi Klasik Araştırmalar Kürsüsü profesörü Nicola Terrenato, “Bu çağlarda 500 kiloluk metal, muazzam bir servet demek; bu serveti bir cenaze için harcamak alışılmış bir şey değil” diyor.



Terrenato, abutun içindeki ölünün bir askere, bir gladyatöre ya da bir din adamına ait olabileceği görüşünde; ama başka olasılıkları da göz ardı etmiyor.



Kurşun tabutlar içindeki insan kalıntıları iyi korunmakla birlikte bunlara erişim zor. Kurşun çeperleri kırmak için gereken güç, tabutun içindeki kalıntılarda hasara neden oluyor. Dolayısıyla tabut Roma’daki Amarikan Akademisi’ne nakledilerek burada termografi ve endoskopi yöntemleriyle içerdiği kalıntıların incelenmesine çalışılacak.



Termografi yönteminde tabut birkaç derece ısıtılarak içeriğinin verdiği termal tepkiler incelenecek. Tabut içindeki kemikler ve cesetle birlikte tabuta konmuş olabilecek değerli eşyanın sıcaklığa farklı tepkiler vermesi bekleniyor. Endoskopi yöntemindeyse tabuta küçük bir delik açılarak içine bir kablo ucunda bir minikamera sokulacak. Ancak yöntemin başarısı, tabutun katlanmış uçlarından içeriye fazla toprak dolmamış olmasına bağlı.









