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Yaşam

Bu tabela görenleri gülümsetiyor

Ankara Birpazarı'nda yer alan açık otoparkın ücret tarifesi görenleri güldürüyor.

09 Şubat 2011 02:00

T24 - Bitpazarının bulunduğu İtfaiye Meydanı'ndaki "Hergelen Meydanı Açık Otoparkı", ücret ödemek istemeyen müşterilerince ileri sürülen "mazeretleri" tarifelendiren tabelası, okuyanları gülümsetiyor.


ImageOtoparkta 16 yıldır görev yapan ve bu fiyat tarifesinin ''fikir babası'' olan Gürsel Gönç'e göre bu tarife yılların birikimi sonucu oluşmuş. ''İşlerinin zaten kısa süreceğini'' ileri sürerek para ödemek istemeyen sürücüler ile aralarında yıllarca tartışma konusu olan mazeretler, otopark yöneticilerini adeta canlarından bezdirmiş.  


En çok gösterilen mazeretleri tek tek not alan otopark çalışanı Gönç, ardından tabelacıya giderek bunlara uygun bir fiyat listesi yapılması için sipariş vermiş. 


Gönç'ün ifadesine göre, tabelanın asılmasının ardından yaşanılan sorunlar bıçak gibi kesilmiş. Yeni tarifeyi gören müşterilerin kısa süreli şaşkınlığı gülümsemeye dönüşmüş. ''Hem biz rahatladık hem de tabeladaki espriye gülen müşterilerimiz'' diyor, diğer bir otopark çalışanı Veysel Diker.


Gürsel Gönç, tarifenin yer aldığı tabelaya neden ''çıkacağım'' değil de ''çıkıcam'' yazdırdıklarını ise ''Onların anladığı dilden olsun diye öyle yazdırdık. Para vermemek için bize ne söylüyorlarsa aynı dili kullandık'' diye açıkladı.

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