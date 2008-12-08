'Bu suyun içinde huzur var'

Antalya'nın Kaş ilçesi, dalış turizminde de önemli bir merkez haline geldi. Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce turistin ziyaret ettiği Kaş, son yıllarda dalış tutkunlarını da ağırlamaya başladı.



İlçedeki dalış okulu sayısının 13'e ulaştığı, her yıl ortalama 15 bin kişinin bölgedeki 35 noktada dalış yaptığı bildirildi. Dalış tutkunlarının en çok ziyaret ettiği yerlerden birisinin de 360 Derece Tarih Araştırmaları Çalışma Grubu üyeleri ile tekne ustası Hayrullah Kes tarafından 40 günde yapılan ve törenle batırılan Uluburun 3 gemisi olduğu belirtildi.



Kaş'ta su altı rehberliği yapan dalış öğretmeni Yusuf Ziya İşlekol, Kaş'ın dünyanın önemli dalış merkezlerinden olduğunu söyledi.



Kaş'ta 13 okulun hizmet verdiğini ifade eden İşlekol, dalış turizminin okulların bu konudaki bireysel çabasıyla bu noktaya geldiğini belirtti.



İşlekol, Kaş'ın, devletin yapacağı tanıtımla dünyanın en önemli dalış merkezi olabileceğine dikkati çekti.



Bölgede dalış yapan Ceyhan Gökçek Aksoy, 6-7 yıldır dalış için Kaş'a geldiğini söyledi. Yılda 80-100 dalış yaptığını belirten Aksoy, ''Burada suyun içinde ve dışında huzur var'' dedi.



Mine Ulema ise dalış yapmak için İzmir'den geldiğini söyledi. Ulema, ''Suyun altında pek çok balık gördüm. Muhteşemdi'' diye konuştu.



Sırp Danielle Aschen, Türkiye'ye ikinci kez, Kaş'a ilk kez geldiğini bildirdi. Dünyanın pek çok yerinde daldığını belirten Aschen, Kaş'ta suyun çok temiz olduğunu kaydetti. Aschen, ''Denizin altında çok sayıda ve türde balık gördüm. Denizin altı çok büyüleyiciydi'' dedi.

