"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan Prof. Füsun Üstel'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Güneydoğu'da PKK’ya yönelik operasyonlar sırasında yaşanan insan hakkı ihlallerini eleştiren “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan Profesör Füsun Üstel, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Terör örgütü propagandası Üstel'in cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği ve ‘pişmanlık beyanı olmadığı için’ ertelenmedi. Karara karşı İstinaf Mahkemesi'nde itiraz yolu açık bırakıldı.

32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılı savunma sunan Avukat Fikret İlkiz, iddianame ile esas hakkındaki mütalaanın aynı olduğunu belirterek, daha önce yaptığı savunmayı tekrarladı. İlkiz, 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Ayda Rona Aylin Altınay Cingöz hakkında verdiği ertelemeli 1 yıl 3 ay hapis cezasını hatırlatarak, heyetin başkaca bir karar vermesine yer olmadığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Veli Polat ise ilk duruşmadaki savunmasını yinelediğini söyleyerek beraatini talep etti. Polat’ın avukatı Orhan Kılıç, ispat bakımından tanık dinletmek istediklerini söyleyerek süre talep etti. Mahkeme, ispatın davanın esasını ve atılı suçun unsurlarını etkilemeyeceği gerekçesiyle tanık dinletme talebini reddetti. Polat’a da 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı erteledi.

Ne olmuştu?

1128 akademisyen, 10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adına "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriyi yayımlamıştı. Toplam imza sayısı 2212'ye ulaşmıştı.

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı Barış İçin Akademisyenler/İstanbul grubu adına "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisi kapsamında yaşananları 10 Mart 2016'da basın toplantısıyla paylaşmıştı. Camcı dışındaki üç akademisyen 15 Mart 2016’da; tutuklama kararı çıktığında yurtdışında olan Camcı ise Türkiye’ye döndüğünde 31 Mart 2016’da “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dört akademisyen 22 Nisan 2016'daki ilk duruşmada serbest bırakılmıştı. İlk duruşmada savcı suçlamayı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde belirlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" şeklinde değiştirmesiyle yargılama izni için Adalet Bakanlığı'na başvurulmuştu.

Ekim 2017'de en az 148 imzacı akademisyen hakkında da iddianame hazırlanmış, Savcı İsmet Bozkurt'un hazırladığı iddianamede imzacı akademisyenler 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası" ile suçlanmıştı. İlk duruşmalar 5 Aralık 2017'de görülmüştü. Bugün itibariyle 180 kişinin ilk duruşmaları, bu kişilerden 30'unun ikinci, üç akademisyenin üçüncü duruşmaları görüldü. Üç akademisyen hakkındaysa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, cezalar ertelendi.