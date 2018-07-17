'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan 3 akademisyene hapis cezası verildi

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan akademisyenlerin "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davaların görülmesine devam edildi. İki ayrı mahkemede görülen davalarda, Mahkeme Heyeti E.B., G.M. ve Canan Özbey için ertelemeli 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Diğer 7 duruşma ise ertelendi.

Bianet'ten Tansu Pişkin'in haberine göre, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen 10 ayrı davada 3 kişi için karar çıktı. Üçüncü duruşması görülen Koç Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. E.B., Kadir Has Üniversitesi'nden Öğr. Gör. G.M. ve Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Arş. Gör. Canan Özbey için mahkeme ertelemeli 1 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Galatasaray Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Nazlı Ökten Gülsoy, Öğr. Gör. Zübeyde Gaye Çankaya Eksen ve İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayten Alkan’ın, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Arş. Gör. Didem Çınar Ünal, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) ihraç edilen araştırma görevlileri Gülay Kılıçaslan ile Tuba Kıyan ve İTÜ'den Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı’nın duruşmaları ise ertelendi.

Ne olmuştu?

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu. Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017'de başladı. 17 Temmuz itibariyle 256 akademisyenin ilk duruşmaları görülürken içlerinden 19 kişinin davasında karar açıklandı. 19 akademisyen için de 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın cezası hariç cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üstel’in ve Ersanlı'nın cezalarının ertelenmemesine gerekçe olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği" ve "mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı" gösterildi.

Barış akademisyenleri yaşadıklarını basın toplantısıyla paylaştı. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Davaları sürüyor. Daha sonra 38 akademisyenin dosyları birleştirildi.