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'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan 3 akademisyene hapis cezası

3 akademisyene verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ertelendi

09 Nisan 2018 19:50

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı metni imzaladığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla haklarında dava açılan İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) ihraç edilen Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) ihraç edilen Arş. Gör. İrfan Emre Kovankaya ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden (YYÜ) Yrd. Doç. Dr. Sharo İbrahim Garip 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 

Geçtiğimiz yıl, 150’yi aşkın imzacı akademisyen hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ayrı ayrı davalar açılmıştı. Açılan dava kapsamında yargılanan 3 akademisyenin Çağlayan’daki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmaları görüldü.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre, İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) ihraç edilen Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) ihraç edilen Arş. Gör. İrfan Emre Kovankaya ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden (YYÜ) Yrd. Doç. Dr. Sharo İbrahim Garip üçüncü duruşmalarına çıktı.

Davaların bir önceki celsesinde esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı  akademisyenlerin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2’ye cezalandırılmalarını istemişti. Mahkeme heyeti, aynı maddeden suçu sabit görerek akademisyenlerin 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırımasına hükmetti, cezalar ertelendi.

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