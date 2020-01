Bu sporcu alkışlanır; dereceyi bırakıp, yardıma koştu

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİRLİ oryantiring sporcusu 18 yaşındaki Batuhan Erikli, yarışmada yaralanan bir sporcunun çağrılarını duyunca dereceye girebileceği şampiyonayı bırakıp, yardıma koştu. Sırtında 1.5 kilometre taşıdığı kadın yarışmacıyı görevlilerin yanına getiren Erikli, dereceden oldu. \'Fair play\'lik hareketi dolayısıyla sporcuyu kutlayan takım antrenörü Köksal Aksoy, \"Biz, sporcularımıza \'fair play\'in dereceden daha önemli olduğunu da öğretiyoruz\" dedi.

Balıkesir Oryantiring Takımı, Samsun\'un Atakum İlçesi Kabadüz Mahallesi\'nde yapılan Türkiye Oryantiring Şampiyonası\'na 15 sporcusuyla katıldı. Geçen pazar günü gerçekleştirilen 1. Kademe Yarışması\'nda, takımın başarılı E20 A sporcusu Erikli, 15\'inci hedefini aramaya başladı. Yarışmayı ikinci sırada götüren Balıkesir 100. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Erikli, bir kadın sporcunun yardım isteğini duyunca, yarışmayı bırakıp, sesin geldiği tarafa yöneldi. Ayağı burkulan ve acı içinde kıvranan, ayağının üzerine basamayan E20 A sporcusu Seher Şahin\'i görünce yardıma koştu. Şahin\'in, Erikli\'ye yarışmayı bırakmamasını söylemesine rağmen genç sporcu, rota dışındaki Şahin\'i 1.5 kilometre sırtında taşıdı. Tesadüfen oradan geçen görevlilere Şahin\'i teslim eden Erikli, fazla zaman kaybettiğini düşünerek, yarışı bıraktı.

\'PİŞMAN DEĞİLİM, İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM\'

Elde edeceği dereceyi belki de birinciliği kaçıran Erikli, yaptığı hareketten pişman olmadığını söyledi. Genç sporcu, \"15\'inci hedefime giderken yardım edin diye bir ses duyunca koşarak sesin geldiği yere gittim. Ayağı burkulan genç bir kız vardı. Omuzlayıp, yola kadar çıkardım. Orada bana \'Ben giderim sen yarışına devam et\' dedi. İki adım gittim, sonra gönlüm razı olmadı. Geri döndüm, sırtladım, yoldan aşağıya 1.5 kilometre götürdüm. O esnada federasyonun aracı geldi. İçinde Federasyon Başkanı Hacer Akyüz vardı. Sporcu arkadaşımı aldılar başkan bana \'Sen devam et\' dedi. Ben hem fazla zaman kaybettiğimi düşündüm hem de yaralı sporcunun durumunu merak ettiğim için yarışmayı bıraktım. Bitiş noktasına döndüğümde diskalifiye olduğumu öğrendim. Yaptığımdan pişman değilim, insanlık vazifemi yaptım, her zaman da yaparım\" diye konuştu.

\'SPOR KARDEŞLİKTİR, DOSTLUKTUR\'

Batuhan Erikli\'nin antrenörü Aksoy, öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, \'fair play\' vurgusu yaptı. Aksoy, şunları söyledi:

\"Samsun\'daki Oryantiring Türkiye Şampiyonası, bu sezon başlangıcının ilk yarışıydı. Batuhan 20 hedeflik yarışmada 16\'ncı hedef doğru ilerlerken bir yardım çağrısı duyuyor. Yarışı bırakarak, arkadaşına yardıma gidiyor. Yola indirmesine rağmen orada bırakmaya gönlü razı olmuyor ve 1.5 kilometre de sırtında taşıyor. Sonra tesadüfen rastgelen içinde federasyon başkanının da bulunduğu federasyon aracındaki görevlilere yaralı sporcuya teslim ediyor. Batuhan yarışmayı bitirseydi ara derecelere de bakıldığında ikinci olacaktı. Fakat, fazla zaman kaybettiği için iddiası kalmamıştı ve diskalifiye olmayı göze aldı. Bu olayı her zaman tekrarlayacağını kendisi de ifade ediyor. Biz sporcularımıza öncelikle etik değerlerin ve \'fair play\'in her zaman önde olması gerektiğini söylüyoruz. Bu olayın yaşanması da bizi ayrıca gururlandırdı. Bu tür davranışlar her zaman görmek istediğimiz davranışlardır. Spor kardeşliktir, spor dostluktur.\"

