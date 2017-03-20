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Yaşam

Bu soruyu çözene mal varlığını veriyor

"Soruyu çözen ilk kişiye evimi, dükkânımı ve bankada bir otomobil alacak miktardaki paramı vermeyi taahhüt ediyorum"

20 Mart 2017 17:18

Daha önce 2 soru paylaşarak, soruların cevabını bulana 93 emekli maaşını vadeden Samsunlu emekli matematik öğretmeni, yeni bir soru hazırladı. Samsun'da yaşayan emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, hazırladığı matematik sorusunu doğru çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18.00'e kadar kendisine ulaştıran ilk kişiye tüm mal varlığını vereceğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) haberine göre, 59 yaşındaki Cerit, Türk malı yerli hesap makinesi yapılmasını sağlamak ve özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çekmek için ödüllü bir matematik sorusu hazırladı.

Cerit, soruyu çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18.00'a kadar Samsun Öğretmenevi'ne gelip kendisine ulaştıran ilk kişiye bir ev, bir dükkân ve bankadaki bir miktar parasını vereceğini açıkladı. Yıllardan bu yana sayılar üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Cerit, şöyle konuştu:

"Şu an Türkiye hesap makinesi üretimi yapamıyor. Benim yaptığım çalışmalar sonucunda şuna ulaştım; biz de mevcut hesap makinelerinden çok daha kapsamlı olan karmaşık işlemleri yapabilen bir hesap makinesi yapabiliriz. Bunun için devletimizden yardım bekliyorum. Bir ekip oluşturulması hâlinde bunu gerçekleştirmem çok mümkün. Ben de bu çalışmama dikkat çekmek için bu soruyu hazırladım. Bu soruyu bilgisayarların dahi çözeceğini düşünmüyorum. Sorunun doğru cevabını belirlediğim tarih ve saate kadar bana ulaştıran ilk kişiye tüm mal varlığımı vermeyi taahhüt ediyorum. Bunlar evim, dükkânım ve bankada bir otomobil alacak kadar miktardaki para."

Daha önce de denedi

Cerit, daha önce de benzer ödüllü sorular denedi. İlk denemesi, IMF'ye meydan okumak oldu. 2011'de, hazırladığı soruyu IMF çözemezse Türkiye'nin borçlarını silmesini talep eden Cerit, çözebilirlerse ömrünün sonuna kadar IMF için çalışmayı vaat etmişti.

Aydın Cerit, geçen sene de hazırladığı iki matematik sorusunu çözen ilk kişiye 93 ay süresince emekli maaşını vereceğini vaat etmişti. Sorunun birini çözen olmamış, diğer soruyu çözen bir kişi ise ödülü istememişti.

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