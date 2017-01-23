Bu soruyu çözene Cumhuriyet altını hediye

Samsun'da oturan emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalar ve sayılar ile ilgili hazırladığı projelere dikkat çekmek için ödüllü matematik sorusu hazırladı.

Üzerinde 6 saat çalışarak sorusu hazırlayan Cerit, soruyu çözüp 6 hafta içinde Samsun Öğretmen Evi'ne gelerek kendisine ulaştıran kişilere Cumhuriyet altını vereceğini belirterek şöyle dedi:

"Yıllardır sayılarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Özellikle asal sayılarla ilgili çok önemli çalışmalarım var. Yaptığım çalışmalara dikkat çekmek ve bu çalışmaların üstün bir teknolojiye dönüştürülebileceğine ikna etmek için böyle bir şey yaptım.

"Burada 229 basamaklı bir sayı var. Bunları asal çarpanlarına ayırdım. Bu sayıyı üst olarak kullanıp belirtmiş olduğum 42 adet sayıdan hangilerinin asal oluğunu bulunmasını istiyorum.

"Sorunun çözümü için 6 hafta veriyorum. Soruyu tam olarak çözenlere 1 adet tam Cumhuriyet altını vereceğim."

O soru şöyle: