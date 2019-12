Bu soruları zekiler çözebilir!

Yapılacak olan Türkiye 13. Zeka Oyunları Yarışması'nın ön elemesi için sorulan soruların bile, çok zor olduğu belirtiliyor. O sorulardan bazıları;



Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Zeka Vakfı işbirliğiyle "Türkiye 13. Zeka Oyunları Yarışması" düzenliyor. Yarışmayla ilgili ön elemeden geçebilmek için http://www.tzv.org.tr/ adresindeki soruları yanıtlamanız gerekiyor.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Zeka Vakfı tarafından organize edilen “Türkiye 13. Zeka Oyunları Yarışması”nın tanıtım toplantısı Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve Vakıf Başkanı Emrehan Halıcı'nın katılımıyla yapıldı. Söz konusu yarışma yaş, öğrenim ve benzeri sınırlamalar olmadan herkese açık olacak. Değerlendirmeler 14 yaş altı, 14-21 yaş arası ve 21 yaş üstü olmak üzere 3 kategoride yapılacak. Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Halıcı, amaçlarının insanların düşünmesini sağlamak olduğunu belirterek, “İnsanların beyinlerine önem vermesini, düşünmesini istiyoruz” dedi. Son dönemde televizyonlarda ilgi çeken yarışma oyunlarına dikkat çeken Halıcı, özellikle şans oyunlarına ilginin büyük olduğunu söyledi.



Birincilere 10'ar Cumhuriyet altını



Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada ilk eleme sınavı 24 Ekim 2008 tarihinde son bulacak. Cevaplar posta veya faks yoluyla yada www.tzv.org.tr sitesi üzerinden teslim edilebilecek.



Yarı final sınavı ise 23 Kasım 2008 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Trabzon, Kahramanmaraş, Denizli ve Elazığ Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılacak. Final sınavına ise her kategoriden 8'er kişi olmak üzere 24 yarışmacı katılacak.



Ankara'da Bakanlık Şura Salonu'nda 21 Aralık 2008 tarihinde yapılacak yazılı sınavda her kategoriden ilk 3'e giren toplam 9 kişi sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.



Aynı gün 14.00-16.00 saatleri arasında jüri üyelerinin de bulunacağı sözlü sınav yapılacak ve her kategorinin birincisi belirlenecek. Ödül Töreni 21 Aralık 2008 Pazar günü saat 20.00'de Ankara'da yapılacak. Ödül Töreninde her kategorinin birincisine 10'ar cumhuriyet altını ödül verilecek.



Zeka yarışmasında yer alan bazı sorular ise şöyle:



“-Aşağıdaki sözcüklerde gizlenmiş olan parolayı bulunuz.

Pembe, mavi, sarı, limoni, kızıl, turkuaz



-Soru işaretinin yerine hangi sayı gelecek?

(100,0), (10,9), (80,16), 30,21), (60,24), (50,?)



-Aşagıdaki koşullara uyan en büyük sayıyı bulun.

Bu sayının her rakamı farklı olsun. Bu sayı yazı ile yazıldığında sessiz harflerin sayısı, sesli harflerin sayısından iki katı olsun.



-EABRÖILMÜIMNÜÇKEAYÇRTEIĞR?



-Aşağıdaki harflerin tümünü birer kez kullanarak üç sözcük üretin.

ABCDEİKNOÖPRSSŞTUÜZ”