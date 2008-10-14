Bu soruları sormadan sakın evlenmeyin!

Evlenmeden önce kadınların müstakbel kocalarına soru sormaları gerektiği, soruların önem taşıdığı, doğru soruyu sorup, doğru cevap alanların evliliklerinin daha uzun sürdüğü saptandı.



Nikâh masasına doğru yürümeden önce müstakbel eşinizi gerçekten tanıyıp tanımadığınızın, isteklerinizin ortak olup olmadığının önemli olduğu ortaya çıktı. Bugün gazetesinde yayımlanan haberde, Dr. Robin Smith evlenmeden önce sağlıklı bir yuva kurmak için mutlaka sormanız gereken soruları sıraladı...



İş hakkında mutlaka sormanız gerekenler



Mesleğini isteyerek mi seçtin? Haftada ne kadar saat iştesin? İşle ilgili hayallerin nedir? Emeklilikte neler yapmayı hayal ediyorsun? Çalışmayı bıraktığında ne yapmayı planlıyorsun? İşinin gereklilikleri nelerdir? (Örneğin sık seyahat eder misin, evde çalışmak ya da acil durumlarda işte olmak zorunda mısın?)



Maddi durumu hakkında



"Para biraz zor bir konu. Çoğu çift evlendikten sonra ne kadar harcandığı konusunda tartışmaya başlıyor. Para hayatımızın her alanında olduğu için bu soruları mutlaka sorun"diyor Dr. Smith...



Yıllık geliri hakkında



Evlendikten sonra banka hesaplarımız ayrı mı yoksa ortak mı olacak? Borçların ya da alacakların var mı? Aile bütçesi olması önemli mi? Çok para kazanmak senin için çok önemli mi?



Cinsellik hakkında



"Erkekler ve kadınlar farklı cinsel beklentilere sahip olabilir" diyor Dr. Robin Smith ve ekliyor; "Erkekler cinsellik konusunda daha cesurdur, kadınlar ise daha çekingen ve utangaç. Çiftlerin cinsellik konusunda beklenti ve korkularını konuşmaları gerekiyor..."



İşte cinselliğe dair sormanız gerekenler… Spesifik cinsellik hareketleri seni huzursuz eder mi? Cinsellik sende huzursuzluk yaratır mı? Evetse niçin? Hayırsa niçin? Cinsellik için o modda olman gerekir mi? Ne sıklıkta birlikte olmak istersin? İyi bir evlilikte cinsel bağlılık gerekli midir?



Çocuk hakkında



Yine müstakbel eşleri uyarıyor Dr. Smith ve bakın en hassas konuda neler söylüyor; "Çocuklar, iki kişilik ailenin kalabalıklaşmasına ve yaşamın değişmesine sebep olur. Evlendiğinizde hiç çocuk sahibi olmak istemiyorsanız ya da daha uzun süre sonra istiyorsanız bunu partnerinizle mutlaka paylaşmalısınız."



Çocuk istiyor musun? Ne zaman? Kaç tane? Çocuk sahibi olmana imkân var mı? Çocukların bazı ruhsal veya dini kurumlara gitmesini istiyor musun? Çocuklarının yakınında olmasını mı istersin? Çocuk eğitiminde ne tür bir disipline inanıyorsun? Erkek çocuklara kız çocuklar gibi mi davranılmalı? Aynı kurallar mı uygulanmalı? Aynı davranışlar cinsiyetlerini nasıl etkiler?



İnanç hakkında



Evlilikte dini inançlar da yaşamı etkilediği için önemlidir. Bu konuda da ona sorular yöneltmelisiniz.. İnançların kuvvetli mi? Dini bir yere üye misin? Eşinin yaşamını dini kurallara göre sınırlandırır mısın?

