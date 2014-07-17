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Sağlık

Bu solucan alkolizme çare olacak

ABD'de Teksas Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada solucanlara, alkole karşı dayanıklı bir molekül enjekte edildi

17 Temmuz 2014 09:57

ABD'li bilim insanlarının solucanlar üzerinde yaptığı deney, alkolle mücadele eden hastalara çare olabilir. 

Molekül enjekte edilen solucanın sinir sisteminde alkole karşı bir direnç oluştu ve mutasyona uğrayan solucan "sarhoş" olmadı.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Jon Pierce-Shimomura'ya göre bu buluş, alkolizmle mücadele eden hastalara çare olabilir.

Schimomura, solucanların alkolden etkilenmesini engelleyen molekülen ileride casusluk olaylarında da kullanılabileceğini ileri sürdü.

Schimomura'nın iddiasına göre, söz konusu ilaç ajanların sarhoş olmasını engelleyebilir.

Araştırmada solucanlar denek olarak seçilmesinin nedeni ise, alkol enjekte edildiklerinde hareket kabiliyetlerini yitirmeleri oldu. Alkol enjekte edilen solucanların sürünmesi yavaşlıyor ve kıvrılmaları zayıflıyor.

Teksas Üniversitesi'ndaki bilim insanlarının bu konudaki yeni hedefi ise, aynı deneyi fareler ve insanlar üzerinde yapmak.

Ancak alkolün beyinde birden çok yeri etkilemesinden dolayı bütün etkilerini önlemenin mümkün olamayacağı da belirtiliyor.

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