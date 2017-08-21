T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bu simit tuz ve kimyonla yeniyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY, geleneksel yemek, meze ve atıştırmalıkları her geçen gün daha da öne çıkararak 'gastronomi kenti ' olma yolunda ilerliyor

21 Ağustos 2017 13:52

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY, geleneksel yemek, meze ve atıştırmalıkları her geçen gün daha da öne çıkararak \'gastronomi kenti \' olma yolunda ilerliyor.
2021\'de EXPO\'nun Hatay\'da yapılacak olması nedeniyle bu çalışmalar daha da hızlandı. Hatay\'ın merkez ilçesinden adını alan \'Antakya simidi\'  atıştırmalıklar arasında özel bir yere sahip. Hem lezzeti, hem de şekliyle diğerlerinden ayrılan bu simit bir çok fırında üretiliyor ve sıcak tüketiliyor. Simidin yanında ayrıca küçük bir poşette kimyon-tuz karışımı veriliyor. Simit bu karışıma bandırılarak çay veya ayran eşliğinde yeniyor. Hamuruna tuz konulmazken maya ise çok az kullanılıyor.
Antakya\'da yaklaşık 45 yıldır fırın işletmeciliği yapan Eser Akıncılar, Antakya simidinin lezzeti ile diğer simitlerden ayrıldığını söyledi. Antakya simidinin tuzsuz olduğunu ve mutlaka yanında verilen kimyon-tuz karışımına bandırılarak yenildiğini kaydeden Akıncılar şöyle dedi:
\"Antakya simidinin hamurundan şekline kadar her şeyi diğer simitlerden farklı. Öncelikle hamurunda tuz kullanmıyoruz, ayrıca az miktarda maya kullanıyoruz. Hazırladığımız hamuru yaklaşık 1 saat beklettikten sonra özel şekle sahip Antakya simitlerini hazırlamaya başlıyoruz. Diğer simitlerden daha büyük ve lezzetli oluyor. Fırına sürdüğümüz simitlerimizi ortalama 5 dakikada pişirip müşterilerimize sıcak sıcak servis ediyoruz.\"
TUZ- KİMYON KARIŞIMINA AYRAN EŞLİK EDİYOR
Antakya simidini yemenin ayrı bir şekli olduğunu anlatan Akıncılar şöyle devam etti:
\"Antakya simidi fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak yenmeli, her zaman taze olmalı. Fırından çıkan simidimizi yanında katık olarak küçük bir paket içinde verdiğimiz tuz-kimyon karışımına bandırarak tüketiliyor. İsteyen ise tamamen tuzsuz yiyebiliyor. Antakya simidinin yanında her zaman ayran içilir, çünkü ayran hem sağlıklı, hem de simidin yanına en çok yakışan içecekler arasında yer alıyor. Canı isteyen çayla da yiyebilir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHAHATAYEXPO HatayHatayHemSimidinSimitHamurunaAntakyaEser Akıncılar AntakyaAkıncılarHazırladığımızDiğerFırınaKİMYON KARIŞIMINA AYRAN EŞLİK EDİYOR AntakyaFırındanCanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24