Bu sıcakta nefes almak bile zor

T24 - Türkiye hafta sonu yılın en kavurucu sıcaklarını yaşayacak, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu bölgeler tam anlamıyla yanacak. İstanbul 36, Ankara 41, Şanlıurfa 47 dereceye çıkacak.

Türkiye'de bu hafta sonu termometreler en yüksek değerleri görecek. Gün içinde saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmayın.

İstanbul'da nem oranı düştü, poyraz sert, o nedenle hafta sonu sıcaklık çok artsa bile bunaltmayacak. Yarın sıcaklık 34-35 derece olacak. Kentte pazar günü rüzgar çok hafif, İstanbulular o gün daha çok bunalacak. Göztepe, Kartal ve Pendik arasında sıcaklık 37 dereceyi bulabilir.

Ankaralılar artan ısı çarpmalarına karşı hafta sonu boyunca tedbirli olmalı. Sıcaklık yarın 40, pazar günü 41 derece olacak.

İzmir'de rüzgar hafta sonu çok hafifleyecek ve fazla serinlik vermeyeceğinden hava bunaltacak. Yarın gölgedeki sıcaklık 38 derece, hissedilen 40'ın üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde Balıkesir, Sakarya, Bursa hafta sonu gölgede 38 derece ancak düşük nem ve sert poyraz bir nebze de olsa rahatlatacak. Pazar günü rüzgar hafifliyor, o gün Marmaralılar daha çok bunalacak. Trakya'da yarın kısa bir yağış olabilir.

İç Anadolu Bölgesi 40 dereceyi geçecek. Aşırı sıcakların bir hafta kalacağı bölgede hafta sonu Eskişehir ve Sivas boyunca sıcaklık 38-40 derece.

Ege'yi iç kesimlerinden başlayarak etkileyen sıcak dalgası Kütahya'dan, Aydın, Manisa ve Denizli'ye kadar sıcaklığı 39 ila 42 dereceye kadar çıkaracak. Kıyılarda da rüzgar hafifleyeceğinden sıcaklık 40 derece hissedilecek.

Akdeniz Bölgesi 4 derece daha ısınacak, yüzde 70 nemle bölgedekiler nefes almakta dahi güçlük çekebilir, fazla hareket etmemek ve güneşe çıkmamakta fayda var. Güneydoğu'da Şanlıurfa-Diyarbakır arası gölgede 45-47 dereceye çıkıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi yazın en sıcak günlerini yaşıyor, hava bol güneşli. Erzurum 35, Malatya 43 derece. Rüzgar bazı kentlerde sert esecek.

Karadeniz Bölgesi hafta sonu Karabük'ten Tokat'a kadar iç kesimlerde 40 dereceyi görecek. Kıyılar ise 34 derece. Karadenizin nemli havasıyla birleşen yüksek sıcaklıklar, ısı çarpması riski ve sağlık sorunlarına yol açabilir.