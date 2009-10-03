Bu sezon üç filmde yer alacak

“Kitabı okudum ve yazarıyla konuştum”

“Cansel doğru söylemiş”

“Evim spor salonu gibi”

“En Mutlu Olduğum Yer” ve “Acı Aşk”. Asaroğlu “Acı Aşk”ta Halit Ergenç’le aşk yaşayan, cüretkar, dişi bir kadını canlandıran 22 yaşındaki Ezgi Asaroğlu Milliyet'e konuştu.Annem oyunculuğa olan ilgimi fark etti. Oyunculuk yapan bir arkadaşıyla tanıştırdı beni. 17 yaşındaydım, “Bir Dilim Aşk” dizisinde rol aldım. Düzensiz çalışma saatleri ve yoğun tempoya rağmen hiç şikayet etmediğimi ve mutlu olduğumu görünce devam etmek istedim. Reklam filmleri ve dizilerde oynadım. Ben üniversitede sosyal antropoloji üzerine eğitim aldım. Bu yüzden dizi setlerini oyunculuk workshop’ı gibi gördüm.Özgür topraklara ulaşmaya çalışan bir grup mültecinin hikayesini anlatıyor film. Konuyu trajikomik bir şekilde işliyor. Mülteciler Avrupa’dan önce Türkiye’ye geçiyorlar. Ben de onlara yardım eden Türk kızı Jasmin’i canlandırıyorum. Oscar aday adayı olması tüm ekip için heyecan vericiydi, benim için de.“Kampüste Çıplak Ayaklar” filmi Meltem İnan’ın “Yeni Bir Şiva” kitabından sinemaya uyarlandı.Evet. Kitabı okudum, Meltem İnan’dan karakter hakkında bilgi aldım. Filmin hem yönetmeni hem de senaristi olan Cansel Elçin’le film ve karakter hakkında uzun konuşmalar yaptık.Hayatlarından memnun olmayan üniversite öğrencilerinin hayatını sınıfa yeni gelen Şiva adlı Hintli bir kız değiştiriyor.Fransa’da, Alp Dağları’nda, İstanbul’da ve Hindistan’da gerçekleştirildi. Alp Dağları’ndaki çekimde kaymam gerekiyordu. Kayak dersi aldım. Yeni başlayan biri için fazla profesyonel bir yerdi Alp Dağları ama kazasız belasız atlattık.Bir gün set arasında bir arkadaşına güzel bir kitap tavsiye eder gibi “Yeni Bir Şiva”yı önerdi bana. Beni Deniz karakteri için düşündüğünü söylemedi. Kitabı okuduktan sonra Deniz karakteri hakkında ne düşündüğümü sordu. Sonra da rolü teklif etti.Cansel Elçin’le sevgili olduğunuz yazılıp çizilmiş, Elçin de “O benim oyuncum, ben de onun yönetmeniyim sadece” demişti.Doğru söylemiş, yanlış bir şey söylememiş.O kadar.“En Mutlu Olduğum Yer” ve “Acı Aşk” sinema filmleri vizyona girecek. “En Mutlu Olduğum Yer”, içinde aşk ve macera olan bir yol filmi. 18 Aralık’ta vizyona girecek olan “Acı Aşk”ı Taner Elhan yönetti. Rol arkadaşlarım ise Halit Ergenç, Cansu Dere ve Songül Öden. Dört karakter arasında dönen aşkı anlatan bir film. Oynadığım Seda karakteri cüretkar ve çok dişi bir kadındı.* Sağlıklı besleniyorum. Düzenli sporu hayatıma sokmaya çalışıyorum. Evim spor salonu gibi, pek çok alet var. Onlarla çalışmasam da pilates yapmayı ihmal etmiyorum.* Modayı takip ediyorum. ID, 2’debir gibi dergilerin dışında, dünya podyumlarını ve markaların yeni koleksiyonlarını takip ediyorum. Özgür Mansur’un tasarımlarını beğeniyorum. Ben genelde tarz olarak sadeliği tercih ediyorum. Trend peşinde koşup herkesle aynı giyinmektense; eskilerle yenileri karıştırıp, daha özgün bir tarz elde etmekten yanayım.* Evdeyken, okunmak üzere birikmiş kitaplarımı bitirmeye çalışıyorum. Film seyrediyorum, müzik dinliyorum, bir şeyler çiziyorum, internette yeni siteler keşfediyorum. Bazen de arkadaşlarımla vakit geçirip kafa dağıtmak istiyorum. Beraber güzel bir yemek yemek, iyi bir film varsa sinemaya gitmek, uzun uzun kitapçılara bakınmak...