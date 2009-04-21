Bu sezon sahiller yine çok renkli geçecek

Seksi, sportif ve abiye modeller

Milliyet gazetesinin haberine göre, sahiller bu yaz da bikini diyecek. Her ne kadar mayokini modası hâlâ devam ediyor olsa da bikini yaz alışverişinin vazgeçilmezi. Zaten süt beyazı tenle güneşe çıkıp mayokini ile yanmak pek akıllı işi değil. Bu yüzden önce bikini ile yanılıyor, sonra mayokiniye geçiliyor. Hem bikini mayokiniden daha sağlıklı çünkü daha hızlı kuruyor.Bu sezon markaların bikini koleksiyonlarında hem seksi hem sportif hem de abiye modeller var. Leopar desenliler, çizgililer, çiçekliler, tek omuzlular, ipliler, swarovski taşlılar... Modellerde sarı, mavi, kırmızı ve toprak tonları öne çıkıyor. Çeşit bol, bu kadar çok seçenek arasında kendinize uygun bir model bulmak kolay olacak.