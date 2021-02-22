Bu sezon evinde 5. kez kaybeden Fenerbahçe rekorun kıyısında

Bu sezon iç sahada ikisi derbi olmak üzere toplam 5 lig maçı kaybeden Fenerbahçe, kalan 7 maçtan 1 kez daha yenik ayrılırsa tarihin en çok iç saha mağlubiyetini yaşadığı sezonu geçirecek.

Fenerbahçe’nin bu sezonki Kadıköy'deki yenilgi sayısı 1-0'lık Göztepe mağlubiyetinin ardından 5 oldu. Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde kendi evinde en çok yenilgi aldığı sezonları şimdiden yakaladı. Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilmişti. Fener, kalan haftalarda evinde 1 mağlubiyet daha alırsa Kadıköy'de en çok mağlup olduğu sezonu yaşayacak.

Sahasındaki mağlubiyetler

Fenerbahçe-Konyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe-Göztepe: 0-1

Kalan iç saha maçları

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Denizlispor

Gaziantep FK

Kasımpaşa

Erzurumspor

Sivasspor

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