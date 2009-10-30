Bu sergiye gitmek yürek ister!

Hayvan kadavraları, kan ve meyve gibi malzemelerle yaptığı işlerle pek çok kişinin tepkisini alan, gösterileriyle tartışmalar yaratan sanatçı Hermann Nitsch (71), Türkiye’deki ilk kişisel sergisini 6 Kasım’da İstanbul Dirimart’ta açıyor.



Yaptığı çılgın işleri ve çarpıcı performanslarıyla tanınan Avusturyalı sanatçı Hermann Nitsch, Türkiye’deki ilk sergisini 6 Kasım’da İstanbul Dirimart Sanat Galerisi’nde açıyor. 5 Aralık tarihine kadar devam edecek sergide sanatçının tuval üzerine işleri ve daha önce yaptığı performanslarının videoları yer alacak.



Hapis yattı



Hermann Nitsch, resimlerinde kullandığı kan, koyu renk boya ve meyveler yüzünden oldukça farklı tepkiler alıyor. 1960’taki sergisinde kullandığı derisi yüzülmüş ve yıpranmış kuzuyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Çünkü kuzu çarmıha gerilmiş, iç organları da üzerine kan ve su atılmış bir şekilde yandaki beyaz masanın üzerinde duruyordu. Bu sergisi hayvanseverlerden büyük tepki aldı. Sanatçı bunu yapmasının sebebini “Kırmızı, insanları en çok etkileyen renktir. Çünkü hem doğuşun, hem de ölümün rengidir” diyerek açıklıyor.



Hermann Nitsch, kullandığı malzemeler ve yaptığı işler yüzünden pek çok kez mahkemeye çıkarıldı. 1966’da altı ay hapis yattı. Ancak bir kez daha aynı şeyleri yaparsa yeniden bir yıl için hapse girecekti. Nitsch bu sebepten sanatını daha iyi icra edebilmek için Viyana’dan Münih’e taşınmak zorunda kaldı. Ama Hermann Nitsch artık günümüzde, yani 40 yıl sonra tüm dünyanın alkışladığı bir sanatçı.



Adına müze de var



Hermann Nitsch, henüz yaşarken adına müze açılan ender sanatçılardan biri. Napoli’de 2008 yılında açılan müze, Nitsch’in en yakın arkadaşlarından biri olan Peppe Morra tarafından hazırlandı.