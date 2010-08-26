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Ümraniye Belediyesi’nde çalışan Aylin Sarıhasan (45), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açmak için, dün sabah Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi kızı İlknur Sena (19) ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi oğlu Osman Suat’ı (22) da yanına alarak Ümraniye’deki evlerinden Sarıyer Adliyesi’ne gitti.Aylin Sarıhasan, dilekçeyi verdikten sonra kendisiyle konuşmak isteyen eşi Ayhan Sarıhasan (49) ile Kireçburnu’nda buluştu. 34 VN 4460 plakalı otomobile eşi ve iki çocuğunu alan Ayhan Sarıhasan, otomobili deniz kenarına çekti. Eşine barışmak istediğini söyleyen Sarıhasan, ret cevabı alınca, “Ya dilekçeyi geri çekersin ya da dördümüz de ölürüz” diyerek eşini tehdit etti. Kadın kararından vazgeçmeyeceğini söyleyince, Ayhan Sarıhasan, çalışır durumdaki otomobilin gaz pedalına basarak, denize sürdü. Sulara gömülen otomobilin arka koltuğunda oturan anne ve kızı, açık olan camlardan dışarı çıkmayı başardı ve vatandaşlarca sahile çıkarıldı. Midye teknelerinde çalışanlar da suya dalarak baba ile oğulu kurtarmaya çalıştılar. Bu sırada anne Aylin Sarıhasan “Bu şerefsizi kurtarmayın, oğlumu kurtarın” diye ağladı. Sudan baygın çıkarılan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı. Osman Suat Sarıyer Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan baba Ayhan Sarıhasan’ın tedavisi ise Maslak Acıbadem Hastanesi’nde sürüyor. Aylin Sarıhasan polise verdiği ilk ifadesinde, eşi otomobili denize sürdüğünde oğlunun, “Anne arka camlar açık. Kendinizi kurtarın“ diye bağırdığını söyledi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait dalgıçlar otomobilin yerini tespit etti. Otomobil daha sonra itfaiyeye ait bir vinçle sudan çıkarıldı.