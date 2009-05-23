Bu sene trend yelek

Eski kıyafetlere ilginin artması ve erkeksi görünümün popülerleşmesi, yelekleri iyice ön plâna çıkardı. İşte yeleği doğru kullanmanın ipuçları



Sabah gazetesinin haberine göre, Gangs filminin tozlu sokaklarından Justin Timberlake'in sahne kıyafetlerine kadar gelen, üçlü üniforma halinden özgürlüğüne kavuşarak bağımsızlığını ilan eden yelek, moda endüstrisinde kadın-erkek herkesin favorisi oluverdi. Sadece ceketinden değil, zincirlerinden de kurtuldu yelek. Kösteksiz, saatsiz, yamasız, satensiz sırtı ile beyaz tişörtlerle günlük sokak kombinleri yapmaya başladı. Peki neydi yeleği dolabımızın başköşesine koyan? Maskülen trendin dönüşü: Erkek, kadın (devamlı yelekle görmeye alıştığımız Kate Moss'u hatırlayınız) erkeksi bir tarz yakaladık. Ceketler çok moda oldu, kareli takım elbiseler, fötr şapkalar sokaklara taştı. Kirli sakal, bir ara bıyık ve şimdi de bağcıklı klâsik kösele pabuçlar, loaferlar ve mokasenler hep bu maskülen olma sevdasına dolaplarımıza girdi. Yelek de bu trendden nasibini alarak sadece yünlü tüvit kumaştan değil, artık denim kumaştan, beyaz kotondan ve ketenden, jarse kumaştan hatta trikodan bile vitrinlerde yerini aldı. Vintage'a olan yoğun ilgi: Oldukça eski yılların giyim tarzıdır yelek ve erkeğe özgüdür. Vintage mağazalarında yıllanmış ama cool yelekler bulabilirsiniz. Ne kadar eski o kadar iyi.



Yelek nelerle kullanılır?



*Yeleğe tişört muamelesi yapmayın, direkt tene giymeyi pop-starlarına bırakın.



*Yelek artık bir içlik değil. Arkası da kendi kumaşından devam eden yelekleri seçin, sırt

kısmı astarlık satenden olmasın. Zara ve Topshop'ta siyah koton olanları, Diesel de beyaz, Gstar'da ve Dsquared'de jean olanları bulabilirsiniz.



*Yeleği, üstünde hiçbir aksesuarı olmadan kullanın. Aplikesi, zinciri olmasın. Unutmayın, pop bir kombin yapıyoruz.



*Yelek, dar kesim ve kısa olmalıdır. Aksi hantal bir görüntü yaratacaktır. Beş düğmeli olan, klâsik kapalı yaka seçerseniz daha efendi ve günlük bir kombin, iki düğmeli, derin, açık veya saten yakalıları seçerseniz gece kulübü ve dans pisti kombini yapabilirsiniz.



*En risksiz olan beş düğme. Yazın siyah koton, kışın siyah yünlü, hafif desenli yelekler olacaktır.

Yeleği bisiklet yaka yerine, V yaka tişörtle kombinleyin. Hatta bir-iki tişört üst üste giyin ve yelekle tamamlayın. Gömlekle kombinlediğinizde ise çok hantal bir görüntü olmaması için gömleğin kollarını dirseklere sıvayın ve etek kısmını yeleğin altından çıkarmayın.



*Yelek jeanle iyi arkadaştır fakat jean yeleğiniz varsa farklı tonda bir jean ile giyin. Örneğin lâcivert jean yeleğiniz, beyaz V yaka tişört ve beyaz jeaninizle çok güzel duracaktır.



*Kş kombini olsa da takım elbiseyi de yeleğiyle giymenin çok moda olduğu hatırlatalım.



