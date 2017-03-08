Bu sene Oscar alan filmler, Türkiye'de ne kadar izlendi?

89. Oscar Ödül Töreni'nden ödülle dönmeyi başaran Geliş (Arrival) ve Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge), geçen yılın son çeyreğinde Türkiye'de gösterime girdi; en iyi film adaylarından Fences ve Hell or High Water ise Türkiye'de gösterim şansına erişemedi. Oscarın favorileri arasından Türkiye'de en geniş dağıtıma çıkan film ise Aşıklar Şehri oldu.

5 Mart itibariyle, Türkiye'de halen vizyonda olan Oscar ödüllü filmlerin gişe rakamları şöyle:

Aşıklar Şehri (La La Land)* - 284.627 seyirci

Geliş (Arrival) - 220.748 seyirci

Lion* - 44.998 seyirci

Ay ışığı (Moonlight)* - 38.558 seyirci

Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)* - 37.528 seyirci

Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge)* - 32.631 seyirci

Gizli Sayılar (Hidden Figures)* - 26.670 seyirci

Oscar gecesi uzun süre akıllardan çıkmayacak bir skandal finalle sona erdiğinde en iyi film payesine ulaşan yapım Ay Işığı (Moonlight) olmuştu. On dört adaylığı bulunan Aşıklar Şehri (La La Land) ise toplamda altı ödüle uzandı. Oscar töreni gerçekleştiğinde en iyi film kategorisine aday dokuz filmin beşi Türkiye'de gösterimdeydi.

Box Office Türkiye'den Emre Serbes'in yazısı şöyle:

En İyi Film Oscarı adayları (26 Şubat itibarıyla durum):

Aşıklar Şehri (La La Land)* - 279.401 seyirci

Geliş (Arrival) - 220.748 seyirci

Lion* - 40.906 seyirci

Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)* - 34.076 seyirci

Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) - 32.631 seyirci

Ay Işığı (Moonlight)* - 21.333 seyirci

Gizli Sayılar (Hidden Figures)* - 12.811 seyirci

(*) işaretiyle gösterilen filmler hâlâ gösterimdedir.

Törenin üzerinden bir hafta geçtiğinde, hâlâ gösterimde olan Ay Işığı, Aşıklar Şehri ve Yaşamın Kıyısında gibi filmlerin salon sayıları, Oscar etkisiyle 15 ile 25 salon arası bir artış yaşadı. 5 Mart itibarıyla bu durumdan en çok faydalanabilen yapım, tartışmalı gecenin galibi Ay Işığı (Moonlight) oldu. Görece düşük salon sayısına rağmen film, Oscar sonrası bir haftada yaklaşık 17 bin seyirciye ulaştı.

Yabancı Dilde En İyi Film Oscarının sahibi The Salesman ise Oscar etkisinden çok fazla yararlanamadı diyebiliriz (26 Şubat'ta toplam seyirci sayısı 13.793 olan film, bir hafta sonra bu sayıyı ancak 15.122'ye çekebildi).

Box Office Türkiye: En İyi Film Oscarı adayları (5 Mart itibarıyla durum):

Aşıklar Şehri (La La Land)* - 284.627 seyirci

Geliş (Arrival) - 220.748 seyirci

Lion* - 44.998 seyirci

Ay ışığı (Moonlight)* - 38.558 seyirci

Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)* - 37.528 seyirci

Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge)* - 32.631 seyirci

Gizli Sayılar (Hidden Figures)* - 26.670 seyirci

(*) işaretiyle gösterilen filmler hâlâ gösterimdedir.