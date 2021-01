Bu sene Kötü Seks Ödülü verilmeyecek: "2020'de İnsanlar yeterince kötü şey yaşadı"

T24 Dış Haberler

Britanya'da 1993'den bu yana Literary Review dergisi tarafından verilen ve "Britanya'nın en istenmeyen edebiyat ödülü" olarak nitelendirilen "Kötü Seks Ödülü"nün bu sene kimseye verilmeyeceği açıklandı.

Ödülün jurisi, kararlarının gerekçesini açıklarken, "İnsanlar bu sene yeterince kötü şeye maruz kaldı. Bir de onları kötü sekse maruz bırakmayı gerekli görmedik" dedi.

Juri, bu kararı yazarların "kötü seks yazma izni" olarak algılamaması gerektiğini ifade etti.

Literary Review'ün editörü Auberon Waugh ve eleştirmen Rhoda Koenig tarafından yaratılan ödül "Cinselliğin inanılmaz derecede kötü şekilde tasvir edildiği, ancak onun dışında başarılı olan" bir romana veriliyor. 'Ödülü' geçen sene 'The Office of Gardens and Ponds' kitabıyla Didier Decoin kazanmıştı.

Ödül 2018 yılında James Frey'in 'Katerina' isimli eserine gitmişti. Frey'in kitabı içindeki, "Bir. Beyaz. Tanrı. Boşalmak. Boşalmak. Boşalmak. Gözlerimi kapadım ve nefesimi verdim. Boşalmak." ve benzeri cümleler sebebiyle ödüle layık görülmüştü. Yazar ödül töreninde ödülü alırken, "Bu prestijli ödülü almaktan onur duyuyorum" demişti.