Bu sene de sınıflar stadyum havasında

T24 - İstanbul'da ilköğretimde en çok okul ve dersliğe, 47 kişilik sınıflarda eğitim verilen Esenler'de ihtiyaç duyuluyor.



İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kentte bin 408 resmi ilköğretim okulunda 32 bin 544 derslikte toplam 1 milyon 651 bin 923 öğrencinin ders gördüğü, 334 resmi lisedeki 6 bin 786 derslikte ise 302 bin 461 öğrenciyle eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.



Eğitimin Avrupa normlarına çıkartılabilmesi için İl Özel İdaresi’nin eğitim yatırımlarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, 2009-2010 döneminde 384 derslikli 17 ilköğretim okulunun yapımı için ödenek çıkarıldığı aktarıldı.



Yine aynı dönemde 187 derslikli 8 lisenin yapımına onay verilirken, Şile'de 3 milyon 110 bin TL'ye bir öğrenci pansiyonu yaptırıldığı kaydedildi.



Açıklamada, 2002-2008 yılları arasında ise İstanbul'a 17 bin 474 derslikli 725 okul kazandırıldığı bildirildi.



İstanbul'da, ilköğretimde en çok okul ve dersliğe, 47 kişilik sınıflarda ders yapılan Esenler'de ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, Kadıköy, Tuzla, Silivri, Çatalca, Şile ve Adalar'da sınıf mevcutlarının 30'un altına indirildiği kaydedildi.



Açıklamada, Esenler'de 47, Sultanbeyli ve Esenyurt'ta 43, Sultançiftliği ve Başakşehir'de 41, Güngören'de, 40, Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Bahçelievler'de 39, Ümraniye, Bağcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Bayrampaşa'da 38, Beyoğlu ve Kağıthane'de 37, Eyüp'te 36, Sancaktepe, Kartal ve Beylikdüzü'nde 35, Ataşehir ve Fatih'te 34, Pendik ve Şişli'de 33, Çekmeköy, Büyükçekmece ve Beykoz'da 31, Maltepe, Beşiktaş ve Arnavutköy'de 30, Sarıyer, Üsküdar ve Bakırköy'de 29, Kadıköy, Tuzla ve Silivri'de 27, Çatalca'da 25, Şile'de 23 ve Adalar'da 15 kişilik sınıflarda ders yapıldığı aktarıldı. İlköğretimde, Esenler'de 806, Sultanbeyli'de 515, Sultangazi'de 727, Bağcılar'da 1027, Güngören'de 268, Gaziosmanpaşa'da 487, Bahçelievler'de 546, Ümraniye'de 471, Zeytinburnu'nda 228, Bayrampaşa'da 213, Esenyurt'ta 309, Avcılar'da 202, Başakşehir'de 136, Küçükçekmece'de 338, Beyoğlu'nda 83, Eyüp'te 116, Fatih'te 116, Pendik'te 78, Sancaktepe'de 37, Kağıthane'de 47, Kartal'da ise 24 dersliğe ihtiyaç olduğu kaydedildi.



Liselerde de en çok okula Esenler'de ihtiyaç duyulduğu, 45 kişilik sınıf hedefinin yakalanabilmesi için Esenler'de 91, Başakşehir'de 77, Avcılar'da ise 84 derslik yapılması gerektiği bildirildi.



Açıklamada, liselerde Çekmeköy, Tuzla, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Fatih, Kağıthane, Kartal, Beylikdüzü, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Bakırköy ve Maltepe'de 45 kişinin altındaki sınıflarda ders yapıldığı, Ataşehir, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta 35, Sancaktepe, Kadıköy, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de 30, Şile ve Adalar'da ise 24 kişinin altındaki sınıflarda eğitim faaliyetinin sürdürüldüğü bilgisi yer aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Genel Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Cemal Özdemir, deprem hasarı dolayısıyla birçok okulun yıkılarak yeniden yapılmasına rağmen, yeni yatırımlarla İstanbul'da sınıf mevcutlarını 40'ın altına çektiklerini ve ihtiyaç olan ilçelere öncelik vererek yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.



