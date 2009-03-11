'Bu şehre 34 proje yetmez'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Kadir Topbaş, kente 34 projenin yetmeyeceğini belirterek, "Binlerce projeye ihtiyaç var. Biz birçoğunu hayata geçirdik" dedi.





Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Güngören Belediyesi işbirliğinde Güngören'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yönetim olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlatılan vizyonu sürdürdüklerini belirtti.



İstanbul ve Türkiye'deki değişimleri göremeyenler olabileceğini dile getiren Topbaş, törene katılanlara, "Sizin gönlünüzdeki terazilerin kuyumcununkinden çok daha hassas tarttığını biliyoruz" diye seslendi.



Şehirlerin cazibe merkezleri haline geldiğine, dünya nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının kentlerde yaşadığına dikkati çeken Topbaş, İstanbul'da tarihin her safhasından izler bulunduğunu, kentin medeniyetlerin yeşerdiği, insanlara umut veren bir yer olması gerektiğini ifade etti.



Topbaş, "Maalesef gelin görün ki göç sırasında yönetimde bulunanlar ulusal, ülke, bölge, şehir planlarını yapmadıklarından insanların doğuştan var olan yaşam, inanç, barınma haklarını tarihin geçmişinden, mağaralardan, ağaç kovuklarından şehirdeki mekanlarına kadar getirdi. Bu o zaman düzenlenmiş olsa şimdi başka şeyler konuşurduk. Kentlerde sadece iş ve barınmanın yeterli olmadığı yeni anlaşılıyor" diye konuştu.



‘Tıs sesi vardı’



İstanbul'un kendine geldiğini, ayağa kalktığını belirten Topbaş, "Biliyorsunuz göreve geldiklerinde 'su bedava', 'süt bedava' dediler. 'Tıs' sesi vardı o da bedavaydı. Bu sıkıntıları ortadan kaldırdık ve insanımızın rahatı için sağlıklı yaşam alanları ürettik. Bu şehirde insanımızın geleceğine 100 yılı tasarladık" dedi.



9 üniversiteden çok sayıda akademisyen tarafından İstanbul'un yeniden planlandığını kaydeden Topbaş, birçok projeye imza attıklarını, ancak İstanbul'un daha çok projeye ihtiyacı bulunduğunu söyledi.



Topbaş, "Bu şehre 34 tane proje yetmez. Binlerce projeye ihtiyaç var. Biz bir çoğunu hayata geçirdik. Liste burada. Gidin Sultanbeyli'ye bakın. Ne hale geldi devam ediyor. Gidin Bağcılar'a, Küçükçekmece'ye, Bahçelievler'e bakın. Yerel yönetim anlayışını uygulayan yerel yönetimi görün. Yeşil alan açısından Güngören'e 40 bin metrekare aktif yeşil alan kazandırdık. Bunu arttırmak için emin adımlar atıyoruz" diye konuştu.



Cumhuriyet tarihi boyunca İstanbul'a 7 tiyatro yapıldığını belirten Topbaş, "Biz 5 yıl içinde 5 tane tiyatro sahnesi yaptık. 'Kültür ve sanattan anlamıyorsunuz' diyenlere ithaf olsun diye söylüyorum" dedi.



Sancaktepe'de yarın 41 kavşağın açılışını yapacaklarını kaydeden Topbaş, İstanbul'un hizmete doymadığını belirtti.



Topbaş, şöyle devam etti:



"(Tapular vereceğiz) diyorlar. Umutlar dağıtıyorlar. Madem samimiydiniz neden 2B arazilerine karşı çıktınız? Bu alanlar üzerinde özel mülkiyet arazileri de bulunuyor. Bunları nasıl tapulaştıracaksınız? Hukuk devletinde yaşıyoruz. Özel mülkiyeti tapulaştırmak için istimlak etmeniz gerekiyor. Bu arazilerde kamu kurumları ve belediyelerin de arazileri var. Bunları nasıl tapulaştıracaksınız? Niye milletin umutlarını istismar ediyorsunuz? Bu gibi siyasiler geçmişte neler vaat etmediler ki. 'Kayseri'ye liman yapacağız' bile dediler."



Kadir Topbaş, konuşmasının ardından AKP İstanbul Milletvekili Güldal Akşit, Güngören Belediye Başkanı ve AKP'nin yeni dönem adayı Yücel Karaman ve diğer yetkililerle toplu hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi.



Düzenlenen törenle aralarında Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, 335 metre atıksu kanalı, 1968 metre içme suyu hattı, Güngören Spor Parkı ve Güngören Kadın ve Aile Sağlığı Merkezinin de yer aldığı toplam 20 milyon 161 bin 456 TL tutarındaki yatırım hizmete girdi.



‘Kılıçdaroğlu taktı o konulara’



Topbaş, törenin ardından bir gazetecinin "CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu, su sayacı bakım bedeli önce 39 TL dedi. Şimdi 19 TL diyor. Ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine "Kılıçdaroğlu sayaçlara taktı. İstanbul'da 4,5 milyon su abonesi var. Taktı o konulara. Oradan siyaset yapıyor. İSKİ gereken cevabı verir" diye konuştu.



Bir gazetecinin "Sinyalizasyon konusunda bilgi edinmek isteyen bir vatandaşın belediyeden bilgi alamadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun 'belediye neden bilgi saklıyor' dediğini" belirtmesi üzerine şunları söyledi:



"Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. '34 projem var' diyor. Bunların tamamı bizden kopyaladığı projeler. Projeden anlamıyor. Sonrada niye öyle, niye böyle diyor. Soru sorma yetkisi ona ait değil. Soru sorma yetkisi vatandaşta. Vatandaş seçim sandığında sorusunu soracak. Bizim kadar şeffaf bir yönetim yok. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Bir adayın bunları söylemek yerine 'bu şehre ne gibi hizmetler yapacağım' demesini beklerdim."



"Kılıçdaroğlu bugün Bayrampaşa Hali'ndeydi. Hal çalışanlarının kiralarını ödemedikleri için haciz geldiği yönünde şikâyetleri var" hatırlatması üzerine ise Topbaş, "Bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu nedenle yasalar, kurallar ve sistem vardır. Kiracınız belli bir süre kirasını ödememiş, onu devam ettirmiş ve verilen sürede de bunu ödememişse bunu nasıl değerlendirelim. Halden alınan kiralar İstanbul'a hizmet için harcanıyor. Birilerine bu kiraları almayalım mı diyelim. O vatandaş da kirasını ödemek zorunda. Ödemezse tabii ki yasal işlem yapılacaktır" dedi.

