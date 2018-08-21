Bu şehirde kamuya açık alanlarda sevişmek artık serbest

T24

Meksika’nın Guadalajara kentinde, kamuya açık alanlarda seks yapılması serbest bırakıldı. Yapılan kanuni düzenlemeyle birlikte, 3. bir kişinin şikayetçi olmadığı durumlarda kamu içindeki cinsel eylemler suç kabul edilmeyecek.

Yetkililer, Jalisco eyaletinin başkenti olan Guadalajara’da alınan kararın, polisin seks yapan genç çiftlere müdahalesinin önüne geçmeyi amaçladığını söyledi. Ayrıca, polislerin bu kararla birlikte ‘daha ciddi’ suçlarla mücadeleye daha çok yoğunlaşmasının da önünün açıldığının altı çizildi.

Yerel kanunun 14. Maddesi’ndeki ifadeler, yapılan değişiklikle şöyle revize edildi:

“Kamu alanlarında, boş arsalarda, araçların içinde ya da insanlar tarafından görülebilecek özel alanlarda seks yapmak ya da cinsel motivasyonla teşhircilik, vatandaşlar polisin müdahil olması talebinde bulunmadığı sürece kabahat kabul edilecektir."