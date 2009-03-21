Isparta’da konuşan Bahçeli, siyasetin kirlendiğini, üslubun çirkinleştiğini savundu ve “Bu seçimler çığırından çıktı” dedi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta'da düzenlediği seçim mitinginde ``Bir hükümdar, köylüden haksız olarak yumurta alırsa, adamları ve yandaşları köylünün bütün tavuklarını almaya başlar. Maalesef durum budur. Yolsuzluk tepeden aşağı doğru sarıyor. İmar plan değişikliği, filan yerde bir ihale oldu, parti yöneticisi şusu busu başladılar. Kendileri bir alıyorsa, yandaşları köyde tavuk bırakmıyor demektir'' dedi. Bahçeli, Atatürk, Özal, Demirel ve İnönü'nün hizmetlerini inkar etmekle suçladığı Erdoğan'a ``Sen o zaman ya doğmamıştın ya da Kasımpaşa'da kale arkasında top topluyordun'' diye seslendi.



Devlet Bahçeli, günün ilk mitingini Isparta Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirdi. Vatan savunmasında şehit düşenler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sesi sık sık, `İşte vatan, işte devlet', `İşte millet, işte hareket', `Devletin başına Devlet gelecek' sloganlarıyla kesildi. Konuşmasına miting alanını dolduran yaklaşık 10 bin partilerinin Nevruzunu kutlayarak başlayan Bahçeli, ``Büyük Türk milletinin Türk coğrafyasında ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan birlik, dirlik, ümit, barış ve uyanışı sembolize eden Nevruz bayramınızı kutluyorum'' diye konuştu.

29 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerin yerel idarelerinin seçilmesinin dışında farklı bir anlam taşıdığını ifade eden Bahçeli, ``Öyle dönemler olmaktadır ki, bu seçimlere çok daha farklı bir anlam yüklenmektedir. Türkiye'nin siyasi ekonomik ve sosyal sorunlarımızın bu kadar derinleştiği ve bunalımın eşiğinde yaşanan seçimler milletimizin geleceğiyle ilgili yeni bir yol haritasının işaretlerini ortaya koyacaktır'' diye konuştu.



Zaman zaman öksüren Bahçeli, konuşmasına sık sık ara verirken, 29 Mart'a giden süreçte demokrasini kültürünün ve siyasi anlayışın daha da olgunlaşması gerekirken, aksine bir durumla seçimlerin çığırından çıktığını söyledi. Bahçeli, ``Bu seçimler çığırından çıkmış, siyaset kirlenmiş, üslup çirkinleşmiştir. Siyasi davranış ve değerlendirmeler çok yanlış istikametlere ülkeyi sürükleyecek bir durum ortaya koymuştur'' dedi.



“Dalkavuklar boş kaşıkla besler”



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı huzursuz, saldırgan olarak nitelendiren Bahçeli, şunları söyledi:



``Sayın Başbakan çok hırçındır. Çok huzursuzdur. Kaba bir Türkçeyle konuşmaktadır. Saldırgandır. Haksızca iftiralarda, yalanlarda bulunmaktadır. ATA veya ANA uçağıyla, helikopterlerle, makam arabaları dizi dizi, Başbakanlığa ait Cumhuriyet otobüsüne binerek, dalkavuklarının sözcüklerin kapsamında kalarak biraz şaşırmış, böbürlenmiş ve kibirlenmiş olarak görünmektedir. Ortadoğu'nun eş başkanlığına hazırlanmış ve ona alışmıştır. Sonradan Davos fatihi olmuş, onu da sindirmeye başladı. Son günlerde `son padişah' sözüyle rüzgara rüzgar ekleyerek hareketler sergilemeye başladı. Gidişat hayırlı değil, dalkavuklardan sakınmamız gerekir. İnsanı boş kaşıkla besler. Sayın Başbakan her sıfatı benimsiyor, dalkavuklar çoğalıyor, ortada bir şey yok. Çünkü dalkavuk boş kaşıkla besliyor.''



Başbakan Erdoğan'a yönelik ``Sol tarafa giderse CHP'ye, sağ tarafa giderse MHP'ye saldırıyor. Birçok şeyi de eksik biliyor veya bilmesine rağmen öyle hareket ediyor'' diyerek eleştirilerini sürdüren Bahçeli, ``Başbakan 6 yıllık kötü yönetiminin bütün eksiklerini, beceriksizlerini 2002 yılının öncesine atarak, Cumhuriyet kazanımlarını inkar ederek kendisine mağdur ve mazlum rolü keserek siyasi ikbal peşinde koşmaktadır'' diye konuştu.



Bahçeli 1923'den 2002 yılına kadar gelen süreç içinde Atatürk ve İsmet İnönü dahil tüm devlet başkanlarının isimlerini sayarak ``Onlar bu memlekette hizmet ederken Sayın Başbakan ya sen o zaman doğmamıştın ya da Kasımpaşa'da kale arkasında top koşturuyordun. Geçmişe saygı duymalısın. Aksi takdirde sen de kırılır, incinirsin'' diyerek konuşmasını sürdürdü. Bahçeli'nin ``Süleyman Demirel dönemini kimse inkar edilemez'' sözleri ise Demirel'in memleketinde alkışlarla karşılandı.



“Etik temelde bölmeye çalışıyor”



Erdoğan'ın Türkiye'yi önce inanç temelinde sonra etnik temelde bölmeye çalıştığını iddia eden Bahçeli, ``Ne yapacaksın Sayın Başbakan, nereye varmak istiyorsun? Hepimiz ilkokulda 4 işlem diye bir aritmetik dersi gördük. Bunlardan toplama ve çarpma çoğaltıyor, çıkarma ve bölme ufaltıyor, küçültüyor. Söz gelimi 2 artı 2, 4 ediyor, 2 çarpı 2 de 4 ediyor. Ama 2 eksi 2 sıfır, 2 bölü 2'de 1 ediyor. Demek ki bölünmeden çoğalma olmak mümkün değil. Bölünmeden olsa olsa küçülme olur'' diye konuştu. Bahçeli, ``Etnik unsurları sayarak nereye varmak istiyorsun. Böyle bir sayısı çarpınca, çoğalınca etnik unsurlardan oy mu gelecek? Sosyal dokuyu tahrip ediyorsun. Onları kışkırtıyorsun kurulan yuvaların dağılmasına neden olacak kadar ileri gidiyorsun'' diye konuştu.



“Milleti oyalıyorsun”



Bahçeli, kendilerinin yaşanan ekonomik krizle ilgi açıklamaları karşısında Başbakan Erdoğan'ın ``Bize teğet geçti, felaket telalığı yapmasın, ortalığı karıştırmasın'' dediğini belirterek ``Var olan ekonomik krizin işaretlerinden niye bahsetmiyorsun? Seçimde oy kullanmaya 10 gün kala milleti oyalıyorsun. Derin ve acı tedbirleri almak gerekirken, milletimizle oynuyorsun. Her şey güzel de bu yoksulluk, bu yolsuzluk, bu işsizlik nereden gelişiyor?'' diye konuştu.



“Krizin teğet geçtiği yandaşlar”



Türkiye'de 5 milyon 860 bin işsiz bulunduğunu kaydeden Bahçeli, ``Bunun yanında yoksulluk yaygınlaşıyor. Krizin halk tarafından yaşandığı görebilmek için iki kritere bakmak yeterlidir. İşsizlik ve yoksulluk. Türkiye'de bir mutlu azınlık var, gittikçe artan yoksulluk var. Rant ekonomisinin kırıntılarıyla dün yokken var olan en zenginleri ve krizin teğetle geçtiği alanlarda yandaşlar ve hanedanlar var'' dedi.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, atasözleriyle sürdürdüğü konuşmasında, ``Bir hükümdar köylüden haksız olarak yumurta alırsa, adamları ve yandaşları köylünün bütün tavuklarını almaya başlar. Maalesef durum budur. Yolsuzluk tepeden aşağı doğru sarıyor. İmar plan değişikliği, filan yerde bir ihale oldu, parti yöneticisi şusu busu başladılar. Kendileri bir alıyorsa, yandaşları köyde tavuk bırakmıyor demektir'' diye konuştu.



“Hesabı sormazsam namerdim”



Başbakan Erdoğan'ın seçim meydanlarında polemik yaratarak gündemi meşgul ettiğini ifade eden Bahçeli, AKP'nin çözülüş süreci içine girdiğini söyledi. Bahçeli, şöyle konuştu:

``Bunu niye yapıyor? Dağarcığında bir şey kalmamış. Türkiye'de fırfır dolanıp seçim propagandası yapıyor. Gerçek şudur. Başbakanın davranışların altındaki ruh hali ve bozukluk, partisinin çözülüş sürecine girmesidir. Böyle bir süreç başlarsa 6 yıl 4 ay iktidar döneminin hesabı görülecek demektir. Korku budur. Yaptıklarının yanında sürekli olarak korkma hakkın var çünkü cenabı Allah bir imkan verirse bu yoksulluğun, bu yolsuzluğun, bu hanedan zenginliğinin hesabını sormazsam namerdim.''



Partisinin Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın için oy isteyen Bahçeli, konuşmasının ardından karayoluyla Antalya'ya hareket etti.

