'Bu seçimde sizden ödünç oy istiyoruz'

T24

'Bu adam size söz veriyor'

Mütedeyyinlere çağrı



Koca Seyit mevlidi



Balıkesir’e giderken uçakta soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:“Yüzde 10 seçim barajını aşamayacak olmasına rağmen inandığı partiye oy veren ya da sırf baraj nedeniyle istediği partiye oy vermeyen, baraj nedeniyle sandığa gitmeyen seçmenlerimiz bu sefer CHP’ye oy versin. Oy verin ki barajı düşürelim, oy verin ki bir sonraki seçimlerde istediğiniz partiye gönül rahatlığıyla oy verebilin. CHP’ye oy verin, gönlünüzdeki partiye oy verebilmenin yolu açılsın. Geçmişte CHP’ye oy vermeyenlerden, bu seçimde de oy vermeyi düşünmeyenlerden, demokrasi, milli iradenin parlamentoya yansıması, yoksulluğun ortadan kalkması için bir kez oy istiyoruz. İnanıyorum ki CHP’nin iktidarını gördükten sonra, bir daha CHP’den yollarını ayırmayacaklar. Ancak bizden ayrılabilirler de; bir kereye mahsus olmak üzere ödünç oy istiyoruz.Bu adam size söz veriyor; bugüne kadar tavrım, duruşum insana yaklaşımım ortada. Bize güvenmelerini istiyoruz; güvenin askerlik, aile sigortası, seçim barajı, dokunulmazlık, taşeronlaşma, anayasa değişikliği konusunda adım atalım. Görecekler ki daha modern daha uygar daha eşitlikçi bir Türkiye kuracağız. Tüm vaatlerimizi yerine getireceğiz; getirsek de getiremesek de bir sonraki seçimde kendi yüreklerindeki partiye oy vermeleri için dahi CHP’ye oy vermelerini istiyoruz. Bize oy verin, bilin ki oy verdiğiniz için dua edeceksiniz.Mütedeyyin vatandaşlarımızın, Kürt kökenli kardeşlerimizin, ülkemizin doğusundan batısına tüm vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, kaygılarını gidermek için oy istiyorum. Barajı düşüreceğim, anayasayı değiştireceğim, demokratik bir anayasa yapacağım. Vatandaş vekilini kendisi seçecek; oyu ve iradesi meclise yansıyacak. Hiçbir parti seçmenin önüne sıralanmış liste koymayacak.”Özel uçakla Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Körfez Havaalanı’na gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, otobüsle partililerin oluşturduğu konvoy eşliğinde Havran ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, Camii Kebir’de Çanakkale savaşlarında büyük yararlılıklar gösteren, tek başına 276 kiloluk top mermisini namluya sürerek “Ocean Zırhlısı”nın batırılmasını sağlayan Koca Seyit - Seyit Onbaşı (Seyit Çabuk) için okutulan mevlide katıldı. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Seyit Onbaşı’nın mezarını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kuran dinleyip, dua etti. Seyit Onbaşı’nın anıt mezarında düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu daha sonra Zağnos Mehteran Takımı’nın kahramanlık marşlarını dinledikten sonra yanlarına gidip birlikte fotoğraf çektirdi.