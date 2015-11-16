Bu sargı bezi enfeksyon tespit ettiğinde renk değiştiriyor

İngiliz bilim insanları, insan bedeninde bakteriyel enfeksiyon tespit ettiğinde renk değiştiren sargı bezi geliştirdi. Araştırmayı yöneten Dr. Toby Jenkins, sargı bezinin hem bakteriyel enfeksiyonların kısa sürede teşhis ve tedavisine hem de gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesine yardımcı olacağını belirtti.

BBC'nin haberine göre, Bath Üniversitesi araştırmacıları, renk değiştiren sargı bezinde, yaralardaki bakteri toksinlerini bulması için floresan boya kullandı.

1,5 milyon dolar harcandı

Araştırma ekibine renk değiştiren sargı beziyle ilgili çalışmalarını daha da geliştirmeleri için yaklaşık 1,5 milyon dolar ödenek sağlandı.

Çocuklarda yanık vakalarında kullanılabilir

Yaradaki bakterilerin toksin salgılaması durumunda sargı bezi, içindeki minik kapsüllerde bulunan floresan boyayı kullanarak renk değiştiriyor.Özellikle çocuklardaki yanık vakaları, gelişmemiş bağışıklık sistemi nedeniyle daha fazla bakteriyel enfeksiyon riski taşıyor. Enfeksiyon, yaraların iyileşmesini yavaşlattığı için hastanın hastanede kalma süresi uzuyor, kimi durumlarda kalıcı hasara yol açıyor ya da ölümle sonuçlanıyor.

Sargı bezi, doktorlara özellikle yanıklarda bakteriyel enfeksiyonları kısa sürede teşhis ederek tedaviye başlama imkanı sağlayacak.