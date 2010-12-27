Bu santral zehir kusuyor!

T24 - Kahramanmaraş Afşin'deki termik santralin, baca gazı arıtma tesisi olmadığı için zehir kustuğunu belirten köylülerin santral müdürüyle görüşme istekleri kabul edilmedi. Köylüler, seslerini duyması için yetkililere seslendi: Ölüyoruz devlet baba...







Köylüler aracın üzerine 'ölüyoruz devlet baba' yazdılar.



Afşin ilçesi Çoğulhan beldesinde 3 muhtar ve esnaf, çevreyi kirlettiği iddiasıyla Afşin Elbistan A Termik Santralı önünde basın açıklaması yaptı, ardından Afşin Kaymakamlığına şikayet dilekçesi verdi.



Beldedeki 3 muhtar Afşin-Elbistan A Termik Santralı'na giderek yaşanılan çevre felaketini santral yetkililerine anlatmak istedi.



Santralın İşletme Müdürü Muhammed Olgun ise güvenlik görevlileri aracılığıyla muhtarlarla görüşemeyeceğini ifade etti. Muhtarlar, bunun üzerine santral önünde basın açıklaması yaptı.



Çoğulhan beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Güngör Şahin, muhtarlar adına yaptığı açıklamada, ''santralın zehir kustuğunu, termik santralden kül yağdığını'' iddia etti.





'BİR AN ÖNCE ARITMA TESİSİ KURULSUN'



Zehir soluduklarını, çocuklarını evden dışarı çıkaramadıklarını dile getiren Şahin, ''Bakın, görün şu araçların üzerinde bir karış kül var, biz bunu soluyoruz. Devletimizin yetkililerine sesleniyorum; lütfen bu felaketi çözün. Santrale bir an önce baca gazı arıtma tesisi kurulmasını istiyoruz'' dedi.





'ÇOCUKLARIMI DIŞARIYA ÇIKARAMIYORUM'



Santral müdürünün kendileriyle görüşmemesine tepki gösteren Şahin, ''Madem böyle, santral müdürü lüks dairelerde yaşayacağına gelsin sadece bir gün bizim kasabamızda yaşasın. İnsanlar kanser olmuş, kimin umurunda?





Ben çocuklarımı dışarıya çıkartamıyorum, bugün okula da göndermedim. Bunu büyüklerimizin, kaymakamımızın, valimizin ve siyasi parti başkanlarının duymasını istiyorum. Biz bir santral müdürüne sorunumuzu anlatamıyoruz. İçeriye bizleri almıyor? Gazetecileri almıyor. Neden, çünkü açıklarını örtbas edecekler'' diye konuştu.





KANSER VAKALARI ARTIYOR



Esnaf Nahit Sümbül ise 35 yıldır beldeye kül yağdığını, kanser vakalarının gün geçtikçe arttığını belirterek, yetkililerin baca gazı arıtma tesisi kurulması konusundaki söylemlerini hayata geçirmesini istedi. Muhtarlar açıklamanın ardından Afşin Kaymakamlığına şikayet dilekçesi verdi.