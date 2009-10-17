Bu sahneleri hatırladınız mı?

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Güllü'yü üstüne bir şeyler alması için çarşıya bırakan Muzaffer Bey'in gitmesinden sonra şık kıyafetlerle dolu butiğe giren Güllü'nün uğradığı hüsran ve sonrasında yaşananlar 'Pretty Woman' filmindeki gibiydi.Jolia Roberts'in oynadığı Vivian karakteri, Güllü'den tamamen farklı bir tip olsa da Güllü'nün üzerindeki kıyafetlerle girdiği mağazada, oraya yakışmadığı gerekçesiyle kapı dışarı edilmesi, tıpkı Pretty Woman filmindeki o hafızalara kazınan sahneyi hatırlattı. Vivian da girdiği dükkandan apar topar atılmıştı.Tabi devamı da filmden farklı değildi. Büyük hüsranla dükkandan çıkarılan ve ne olduğunu şaşıran Güllü'nün imdadına Muzaffer Bey yetişti ve genç kızla birlikte tekrar o dükkana girip mağaza sahibini de bir güzel utandırdı.Televizyon gazetesinde yer alan habere göre, tıpkı Vivien'ın imdadına da Edward'ın yetiştiği gibi.Tabi o ana kadar 'bir köylü kızı' olarak gördüğü Güllü'nün Muzaffer Bey'in yakını olduğunu anlayan mağaza sahibi kadın, tüm 'şirinliğini' takınarak pek de hoşnut olmadğı müşterisine mağazasının kapılarını sonuna kadar açtı.Mağazadaki elbiseler, şapkalar ve ayakkabılar teker teker denenip kısa bir kostüm geçidinden sonra üzerine yeni kıyafetini giyen Güllü, paketleri de çiftliğe göndermelerini isteyerek havasını da attı ve tıpkı Vivien gibi, döküntü kıyafetlerle geldiği mağazadan bir küçük hanım olarak başı dik ayrıldı!