Bu sahneler çok konuşulacak

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‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’de Beşikçioğlu ile Ergüder’in sevişme sahnesi ilgi çeken görüntüler arasında yer alıyor

29 Ekim 2011 03:00



T24- ‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’de Erdal Beşikçioğlu ile Canan Ergüder’in sevişme sahnesi ilgi çeken görüntüler arasında yer alıyor.





Fenomen dizi "Behzat Ç."nin merakla beklanan film versiyonu "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm", dün 13+ yaş sınırı ve 245 kopya ile seyirciyle buluştu. Serdar Akar imzalı Adam Film yapımı filmdeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi olan Erdal Beşikçioğlu'nun filmde savcıyı canlandıran Canan Ergüder ile sevişme sahnesi de filmin ilgi çeken görüntüleri arasında...


Dizide gibi filmde de tutkulu ve arızalı bir ilişki yaşayan çift, yatakta da gergin anlar yaşıyor. Savcı Esra'nın iç çamaşırını çıkaran ancak daha sonra sinirlenen Behzat Ç.'yi her zaman olduğu gibi savcı beraber olmaya ikna ediyor.



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