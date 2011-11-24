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Bu saatten sonra evlenmem

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, özel hayatıyla ilgili haberleri sahne şovuna taşıdı ve yine herkesi kahkahaya boğdu...

24 Kasım 2011 02:00


T24- Cansu Dere’den ayrıldıktan sonra adı tiyatrocu Hale Sürel, oyuncu Yaprak Özdemiroğlu ve manken Ahu Yağtu ile anılan Cem Yılmaz, özel hayatıyla ilgili haberleri sahne şovuna taşıdı.



Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz gün stand-up şovuyla Maslak TİM Show Center sahnesinde olan ünlü komedyen, evlilik ve mal paylaşımına dair sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu:
“Evlilik zor şey. Bu zamana kadar evlenemedik, bu saatten sonra da olmaz. Biz evlilik işini beceremedik. Bir de boşanma aşamasında bazılarının ‘mal varlığının yarısı benim’ demelerine sinir oluyorum. Öyle şey mi olur? Evliyken her şey tam, boşanmaya geldiğinde mal varlığının yarısı benim! Hiç bana göre değil.”      



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