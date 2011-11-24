Bu saatten sonra evlenmem



T24-

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz gün stand-up şovuyla Maslak TİM Show Center sahnesinde olan ünlü komedyen, evlilik ve mal paylaşımına dair sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu:

“Evlilik zor şey. Bu zamana kadar evlenemedik, bu saatten sonra da olmaz. Biz evlilik işini beceremedik. Bir de boşanma aşamasında bazılarının ‘mal varlığının yarısı benim’ demelerine sinir oluyorum. Öyle şey mi olur? Evliyken her şey tam, boşanmaya geldiğinde mal varlığının yarısı benim! Hiç bana göre değil.”