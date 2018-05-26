Bu restoranın mutfağında öğretim üyeleri ve öğrenciler çalışacak

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı\'nda belediye şirketi ve Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu işbiriliğiyle \'Akademi Restoran\' açılacak. Restoranda, menüyü oluşturacak öğretim üyelerinin, öğrencilerle mutfağa da girip, yemekleri hazırlayacağı bildirildi.

Kuşadası Belediyesi şirketi Arya Turistik Tesisleri Anonim Şirketi ile Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu arasında Sevgi Plajı\'nda hizmete girecek Akademi Restoran\'ın işleyişi için protokol imzalandı. Hazırlanan işbirliği protokolüne, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Turhan, Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Bertan Akyol ile Gastronomi Derneği Başkanı, Öğretim Görevlisi ve Şef Emrah Köksal Sezgin imza attı. Menüsünün özel lezzetlerden oluşacağı ve bilimsel olacağı belirtilen restoranın haziran ayının ilk haftasında hizmet vermeye başlamasının hedeflendiği bildirildi. Protokole göre, restoranın mutfağını Gastronomi Derneği Başkanı, Öğretim Görevlisi, Şef Emrah Köksal Sezgin yönetecek. Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atan, birçok ödülü bulunan Sezgin\'e, meslek yüksekokulunun aşçılık bölümü öğrencileri eşlik edecek. Restoranın mutfağında, öğretim üyesi ve üniversite öğrencilerinin görev alacak olması nedeniyle de adının \'Akademik Restoran\' olarak belirlendiği kaydedildi.

Arya Turistik Tesisleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Turhan, geliştirilen projeyle müşterilere farklı lezzetlerin sunulacağı bir restoranın hizmet vereceğine dikkati çekip, \"Bu restoran bir üniversitenin meslek yüksekokulunun bölgeye ne kadar yararlı olabileceği de ortaya koyacak\" dedi.

Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Sezgin de Akademi Restoran\'da Kuşadası halkı ile yerli ve yabancı tatilcileri farklı lezzetler ile buluşturacaklarını söyledi. Sezgin, \"Profesyonel olarak eğitimini verdiğimiz ve yaptığımız işi bu işletme ile Kuşadası halkı ve misafirlerimiz için yapacağız. Eğer başarabilirsek, ileriki dönemlerde bölgede daha farklı ve özel lezzetli ürünlerle hizmet üreteceğiz. Okulumuzun bu alanda eğitim gören öğrencileri, benim koordinatörlüğümde restoranın menüsünü oluşturacağız. Hem mevcut personelin eğitilmesini hem de öğrencilerin staj ve çalışma hayatlarını bu restoranda sürdürmelerini sağlamış olacağız. Kış döneminde de bu işbirliği sürecek. Menüsünün bizim hazırladığımız lezzetleri, bizim belirlediğimiz bir menüyle Kuşadası halkını tanıştıracağız. Öğrencilerimizin deneyimlerinden Kuşadası halkının yararlanmasını sağlayacağız\" diye konuştu. Sezgin, restoranda sabahları çok farklı kahvaltı seçeneklerinin olacağını da kaydetti.



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