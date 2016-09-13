Bu resimde kaç nokta görebilirsiniz?

Bilim adamı Jacques Ninio'nun yarattığı optik illüzyon sosyal medyada 'Resimde kaç nokta var?' sorusuna çokça farklı yanıt verilmesine neden oluyor.

Viral olan optik illüzyonda, gri bir desen üzerineki 12 noktanın bulunması hayli zor.

Tek bakışta 12 noktayı birden görmenin neredeyse imkansız olması çok kişiyi yanıltıyor.

Japon psikoloji profesörü Akiyoshi Kitaoka'nın Facebook'ta paylaştığı görüntü, 24 saat içinde 7 bin kez paylaşıldı.

Oyun geliştiricisi Will Kerslake, ilüzyonu Twitter'dan paylaşırken "Çizgilerin kesiştiği yerlerde 12 siyah nokta var ama beynimiz tek seferde hepsini görmemize izin veremez" diyordu.

Bu Tweet 24 saat içinde 27.000 kişi tarafından paylaşılmıştı.

Bazı kullanıcılar ise, üzerinde oynanmış görüntülerle tüm noktaları görebildiğini yazdı.

Fransız bilim adamı Jacques Ninio'dan esinlenerek isimlendirilen görüntü yatay, dikey ve diyagonal çizgilerden oluşuyor. Oluşan desen üzerindeki kesişme noktalarında 12 siyah nokta bulunuyor.

Bilim insanlarına göre, göz düzenlenmiş bir desen gördüğünde, beyinin bunu doğru işlemesi her zaman mümkün olmayabilir.

Bu duruma Ninio'nun getirdiği açıklama şöyle:

"Noktaların etrafındaki beyaz çemberler küçültüldüğünde ve çevresine ince, siyah bir çember daha çizildiğinde gözden kayboluyorlar. Bir bakışta ancak birkaçını görebiliyorsunuz. Gri hatların görüntüsündeki süreklilik, noktaları görmediğimiz yerlerde mevcut olmayan gri geçişleri oluşturuyor."

Bir Twitter kullanıcısı olan Dan, gözdeki retinanın bir seferde tüm noktaları görmemize izin vermeyeceğini yazdı.

Bir diğer twitter kullanıcısı, "Farklı biçimlerde çift kontrolle farklı formatlarda denedim. Hepsini aynı anda göremedim. Bir noktadan sonra baş ağrısı yapıyor" yazdı.