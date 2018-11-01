Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın 'Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz' açıklamasını yorumladı. Rektörün yeni bir din ile sıralamayı biraz uzattığını savunarak, "Allah…Peygamber…Reis…" yorumunda bulundu.

Bekir Coşkun, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın açıklamalarını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Harran Üniversitesi'ne rektör seçilecekti, akademisyenler oy verdiler… Reis birinciyi atamadı, ikinciyi atamadı, üçüncüyü atamadı, bu en az oy alan dördüncü arkadaşı rektör yaptı…

Eee o da baktı vefa borcu var, önceki gün dedi ki:

'Cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn'dır… İtaat etmemek savaştan kaçmak gibi haramdır…'

'Farz' Allah ve peygamber inancı içinde bir kutsal kavramdır… Bu rektör yeni bir din ile sıralamayı biraz uzattı:

Allah…

Peygamber…

Reis…

O şehrin pırıltılı gençleri, bu adamın imzasını taşıyan diplomalarla mezun olacaklar, öyle mi?

Düşündükçe, sarmaşıklar arasında, bir yıkık duvar aklımda…"

Bekir Coşkun'un "Yeni bir din…" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz