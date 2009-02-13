Bu rampada yokuş aşağı gidilmiyor

Samsun’un Ladik ilçesindeki Akdağ Yaylası’na giden yolun bir bölümünde yer alan rampa araç sürücülerinin şaşkınlığına neden olurken, söz konusu alanda vitesi boşa alınan araçlar yokuş yukarı hareket ediyor.



Edinilen bilgiye göre, 1200 rakımlı Akdağ Yaylası ile ilçe merkezi arasındaki yaklaşık 13 kilometrelik yolun bir bölümünde ilginç bir olay yaşanıyor.



Yaylaya çıkan yolun yaklaşık 30 metrelik bölümünde görülebilen olayda, vitesi boşa alınan araçlar rampa aşağı yerine yukarı doğru hareket ediyor. İki otomobilin yan yana durması halinde ise hareket gözlenmiyor.



Eğimli arazide araçların kendiliğinden yukarı istikamete hareket ettiğini tesadüfen fark ettiklerini belirten yöre sakinlerinden Ersin Ertan, bu duruma bir anlam veremediklerini söyledi.





Akdağ Yaylası’na düzenledikleri bir gezi sırasında ilk kez olayı yaşadıklarını anlatan Ertan, "Yaylaya çıkarken eğimli arazide durmamız gerekti. Araç viteste olmayınca aracın tamamen tersi bir yöne rampa yukarı hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra başka otomobilleri de denedik. Hepsinde de aynı şey olduğunu görünce şaşırdık" dedi.

Olayın ilk önce bir göz yanılması olabileceğini düşündüklerini belirten Ertan, "Ancak çok dikkatli bakıldığında gerçekten de burada bir rampa olduğu gözleniyor" diye konuştu.





Yine olayı yaşayanlardan Mehmet Aydilek ise, eğimli araziden aşağı inerken vitesi boşa alınan otomobilinin kendiliğinden yukarı istikamete belli bir ivme kazanarak hareket ettiğini gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.



Uzmanlar: Manyetit mineralden olabilir



Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde görevli uzmanlar ise bu tür olayların genellikle "manyetit" mineralinden kaynaklanabileceğini söyledi.



Toprak altında bulunan ve doğal demiroksit olarak da bilinen manyetitin doğal mıknatıs özelliği taşıdığını ve belirli bir güçle metal aksamlı cisimleri kendisine çekebildiğini belirten uzmanlar, bu nedenle söz konusu alanda manyetit etkisi olabileceğini bildirdi.



Uzmanlar, bölgede yapılacak bir jeolojik araştırma ile olayın gerçek nedeninin ortaya çıkarılabileceğini ifade etti.

