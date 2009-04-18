Bu rakamlar zayıflatıyor

Uykuda kilo vermek ve o bilindik “yoyo” etkisine maruz kalmamak mümkün mü?



Aşağıdaki rakamların bilimsel gücüne inanırsanız, kış mevsiminden kalan fazla kilolarla vedalaşmanız çok daha kolay olacaktır.



30 gram... Hergün lifli besinlerden almak hazmı kolaytırıyor. Ve açlık eskisi kadar hissedilmiyor. Bu değerli maddeyi iki havuç ya da dört elma yiyerek alabilirsiniz.



7 saatlik uyku... Aynı zamanda gerçek bir zayıflama reçetesi. Az uyku şişmanlama korkusunu tetikliyor. Bunun en büyük nedeni de vücudun leptin hormonunu daha az üretiyor olması. Bu hormon vücudun onarımı için gece yağ rezervlerinin hücrelere ulaştırılmasını sağlıyor.



88 cm bel kalınlığı... Beliniz bu ölçülerden daha kalınsa sağlık olarak da kriz çanları çalmaya başlıyor demektir. Erkeklerde 102 cm karın çevresi diyabet, yüksek tansiyon ve kalp krizi riskini artırıyor.



23 cm ortalama... Masanızdaki tabağın daha büyük olmamasına dikkat edin. Büyük şık tabakların masanızı süslediği doğru ama bacaklara, karın ve kalçalara yan etkilerini unutmayın. Masalarda büyük tabaklara yer açmak aynı zamanda büyük tabaklarda fazla besine yer açmak demek.



500 gr... Yoyo etkisine maruz kalmadan bir haftada yarım kilo vermek sağlıklı. Fazla kilolu olanlarda bu rakam haftada bir kiloya bile çıkabilir. Yavaş ama etkili... Uzmanlar yapılan diyetin günde 1500 kaloriden az olmamasını ve yemeklerin çeşitliliğine dikkat çekiyor.



60 dakika... Egzersiz öncesi bir fincan kahve yağ yakımını hızlandırıyor. Kafein, kasların yağ ve karbonhidrat depolarından enerjiye dönüşmesini kolaylaştırıyor.

