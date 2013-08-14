Bu pulu kullananlar sivrisineklere karşı görünmez olacak!

Yaz aylarında, geceleri kabusa çeviren sivrisineklerden kurtulmak için elektrikli kovucular ve spreylerden çok daha etkili bir yöntem geliştirildi.

California merkezli Olfactor ilaç laboratuvarlarında geliştirilen “Kite Patch” isimli ürün sayesinde insanlar sineklere karşı “görünmez” oluyor.

Kıyafetin üzerine yapıştırılan pul şeklindeki Kite Patch, sivrisineklerin insanı karbonmonoktis salınımından bulmasını sağlayan algılayıcılarını salgıladığı bir madde sayesinde işlemez hale getiriyor.

Sıtmayı yüzde 60 oranında azaltabilir

İnsanı sivrisineklere karşı görünmez kılan bu küçük ürün 48 saat boyunca tam koruma sağlıyor.

Teknoloji siteleri ürünün geliştirilmesi Indiegogo bağış sitesinde bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 75 bin dolar toplanması hedefleniyordu.

Ancak buluşa büyük ilgi gösteren donörler, 18 gün önceden 430 bin dolar bağışta bulundu. Bir kaç yıl içinde piyasaya sunulması planlanan ürünün özellikle Afrika kıtasında sıtma salgınlarını yüzde 60 oranında azaltabileceği belirtiliyor.