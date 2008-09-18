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Bu pozlar sağlık için

Tuba Büyüküstün, Bennu Yıldırımlar ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimler, Meme Vakfı’nın düzenlediği kampanya için objektif karşısına geçtiler

18 Eylül 2008 03:00

Aralarında Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit, oyuncu Ceyda Düvenci, manken-oyuncu İpek Tenolcay, manken Sinem Güven, oyuncu Burcu Kara gibi isimler, meme kanseriyle mücadele çalışmalarına destek vermek amacıyla objektif karşısına geçti

Pembe kurdele, pembe kelebek, pembe fular gibi değişik aksesuarlarla meme sağlığına dikkat çekmeye çalışan ünlüler, aynı zamanda Meme Vakfı’nın devam etmekte olan projelerini anlatarak önemli noktalara dikkat çekecekler. Bununla birlikte meme kanserine dair kendi hayatlarından gerçek hikayeler de anlatacaklar.

Bennu Gerede'nin çekimini gerçekleştirdiği fotoğraflar, ‘Rowenta ile Pembe Hayat’ sergisi adı altında ekim ayı boyunca İstinye Park’ta sergilenecek.

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