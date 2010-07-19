-BU PLAJ ERKEKLERE ''YASAK'' TEKİRDAĞ (A.A) - 19.07.2010 - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, belediye tarafından kadınlara tahsis edilen ve erkeklerin girmesi yasak olan plaj, kadınlardan büyük ilgi görüyor. Marmaraereğlisi sahilinin bir bölümünün brandalarla çevrilmesi sonucu kadınlara özel hale getirilen plajda, kadınlar erkeklerden uzak, rahat bir şekilde denize giriyor. Gözlerden ırak bir şekilde, güneşlenen ve soğuk meyve sularını yudumlayan kadınlar, bu plajdan ücretsiz olarak faydalanıyor. Plajı daha çok tesettürlü kadınlar tercih ediyor. -DENİZ YÜZÜ GÖRMEYEN KADINLAR ŞİMDİ PLAJDA- Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, plajın 5 yıldır kadınlara özel olarak hizmet verdiğini belirterek, ''Deniz yüzü görmeyen kadınlar artık bu plaja gelip denize giriyor'' dedi. Günde 200 civarında kadının bu plaja geldiğini bildiren Uyan, yeterli tanıtımların yapılmasını ardından bu sayının artacağına inandığını kaydetti. -KADINLAR PLAJINA, KADIN ZABITA- Kadınların rahat edebilmesi için plajın çevresinin brandalarla çevrildiğini ifade eden Uyan, şöyle konuştu: ''Kadınlarımızın burada yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılaması için bir de büfe açtık. Burasını her yıl ihaleyle kiraya veriyoruz. Büfede çalışanlar da kadınlardan oluşuyor. Ayrıca kadınlarımızın ücretsiz olarak faydalandığı bu plajda bir de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kadın zabıta görev yapıyor.''