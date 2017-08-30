Bu pil ağaç dikildikçe dolacak

İspanyol sanatçı Escif, Güney İtalya’da bulunan Olivella Dağı’nı ağaçlandırmak için bir ekolojik sanat görevi üstlendi. Ağaçların yüzyıllar önce kesilmesinin bugünlerde bile sel ve baskın problemlerine yol açtığını gören Escif, duruma sanatsal bir müdahalenin gerektiğini görmüş.

Yeşilist'te yer alan habere göre Nefes- Yeniden Şarj Etme projesi, artık neredeyse herkesin aşina olduğu 'yeniden şarj olabilen bir pil' tasarımı ile ilerleyecek bir proje. Ağaçsız bölgelerde uygulanacak bu proje ile ağaçlandırılmanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

5 bin yerel ağacın dikilmesi ile pil yavaş yavaş “dolacak” ve Avrupa’nın en büyük sanat projesi unvanını kazanacak.