Bu pazar İstanbul'daki yollara dikkat!



T24 - İstanbul'da düzenlenecek “33. Kıtalararası Avrasya Maratonu” nedeniyle 16 Ekim Pazar günü Boğaziçi Köprüsü ile bazı yollar trafiğe kapatılacak.







İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 16 Ekim Pazar günü saat 07.00'den itibaren maratonun bitimine kadar bazı yolların kademeli olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Buna göre, maratonun başlangıç noktası olan Anadolu yakasında, Kısıklı Caddesi'nden gelip D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahir İz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım trafiğe kapalı olacak.







Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli'de ise kapanacak yollar şöyle:



“Balmumcu'dan D-100 güney katılım, Zincirlikuyu D-100 kuzey katılım, metrobüs durakları, ATV önü, Hoşber Sokak ve civarı, Merkez Komutanlığı Işıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Sait Çiftçi Askeri Lojman çıkışı, Yıldız ışıklar, Mehmet Ali Bey Sokak girişi, Yıldız Üniversitesi önü, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey sokak, Bostancı Veli Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencibey Sokak, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan





Başbakanlık Çalışma Ofisi önü, Deniz Müzesi çıkışı, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydan, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, Vişneli Tekke Sokak-otosel inişleri, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Taksim Şehit Muhtar ışıklar, Taksim Sıraselviler Caddesi başı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe Tüneli Bomonti girişi, Dolmabahçe ışıklar, Setüstü gelişi, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Fındıklı Çelebi Hamamı sokak, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar





Deniz Liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane Işıklar, Nargileciler çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Kardeşim Sokak, Kasımpaşa'dan Tarlabaşı'na mecburi yön, Perşembe Pazarı'ndan Tarlabaşı'na mecburi yön, Şişhane Meydan'dan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı.”





Sahil Kennedy Caddesi Ataköy 1. Kısım ayrımından (Marina tabelasından) Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Balat Yolu, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri de trafiğe kapalı tutulacak.



Çevre yollarında da güney Zincirlikuyu ayrımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım (Çamlıcı turnikelerden geliş Kozyatağı ayrımı), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) turnikelerden gelip 1. Çevreyolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım trafiğe kapalı olacak.







Alternatif yollar



Sürücüler, kentin Anadolu yakasında E-5 Karayolu'ndan gelişler FSM katılımlara, Mahiriz Caddesi'nden geliş Şile yolunu takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolu'nu takiben FSM'ye katılıma, Fenerbahçe'den geliş D-100 Karayolu güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolu'nu takiben FSM'ye katılıma, D-100 Karayolu kuzey katılım Harem istikametine yönlendirilecek.







Avrupa yakasında kapatılacak noktalara alternatif yollar ise şöyle:



“Ataköy 1 ve 9. kısımlardan E-5 güney veya kuzeye geçiş, tekrar dönüp Havuzlu Kavşak, Atatürk Havalimanı istikameti, E-5 kuzey ve güney, Aksaray varyant altından Vatan Caddesi, Ordu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne, Millet Caddesi'ne geçiş, Onuncu Yıl Caddesi, Topkapı varyant, Edirnekapı varyanttan Rami'ye geçiş, Eyüp Meydanı'dan Rami'ye geçiş, Edirnekapı'dan E-5, 1. çevreyoluna katılım, Basın Ekspres ve Hal Yolu'ndan TEM' e katılım, Fatih Fevzipaşa Caddesi, Kızılelma Caddesi, Cerrahpaşa Caddesi.



Ortaköy istikametinden gelenler, eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na, Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokak'tan Divan kavşağına, Mete kavşağından gelenler, Divan Kavşağı'na, Balmumcu'dan gelenler, Merkez Komutanlığı'ndan ters istikametten tekrar Balmumcu'ya yönlendirilecek. Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık olacak.



Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacak bütün sürücüler, bahse konu kapatma noktalarından FSM Köprüsü istikametine yönlendirilecek.







Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüsü çalışmayacak





İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da maratonu nedeniyle Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatılacağı için 16 Ekim pazar günü saat 06.00'dan itibaren köprünün trafiğe açılacağı saate kadar Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında metrobüs seferleri yapılamayacağı bildirildi.





Açıklamada, bu güzergahı kullanacak İstanbullular'dan, belirtilen saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya deniz ulaşımını tercih etmeleri istendi.





V1 Challenge 5. Ayak Yarışı



Öte yandan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun 2011 yılı faaliyet programında yer alan ve 16 Ekim pazar günü Kadıköy Suadiye Trafik Vakfı Otoparkı'nda yapılacak V1 Challenge 5. Ayak Yarışı nedeniyle otopark yanında bulunan Plaj Yolu Sokak, saat 01.00'den organizasyonun bitimine kadar trafiğe kapatılacak.







