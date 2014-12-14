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'Bu pazar dumanlı pazar, bu duman ve dumanlı hava yakın zamanda dağılır'

MİLAD Partisi Genel Başkanı İdris Naim Şahin, 14 Aralık Operasyonu'nu eleştirdi

14 Aralık 2014 16:59

Eski İçişleri Bakanı, Millet ve Adalet Partisi Genel Başkanı İdris Naim Şahin, "Bu pazar dumanlı pazar. Bu duman ve dumanlı hava yakın zamanda dağılır gider. Olanı biteni milletimiz ibretle izliyor, dikkatle izliyor" dedi. 

İdris Naim Şahin, 14 Aralık Operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Şahin şunları söyledi:

"Geçmiş olsun demek istiyorum. Bugün Türkiye'de bazı günler, gözaltılar oluyor. Zaman gazetesi ve Samanyolu'na yönelik yapılan bu operasyon antidemokratik. Dünyaya da yeni Türkiye'nin görüntüsünü oluşturacak durumu yaşadık.

Dün nasıl mağdurun yanında isek, haksızlığın karşısında olmuşsak, itirazımızı ortaya koymuşsak, ölümü düşünmüşsek anında birilerinin yanında olmuşsak, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem demişsek, bugün Ekrem Dumanlı'nın şahsında sembolleşen gözaltılara da duruşumuz aynı düşünceyledir.

Bugün düşünceye dur demeyi yaşadık. Bugün adına ileri Türkiye denen ülkede... 14 Aralık, 2014, hepsi 14. Galiba Ekrem Dumanlı Bey'in gözaltına alındığı saat de 14 idi. Bu pazar Dumanlı pazar. Bu duman ve dumanlı hava yakın zamanda dağılır gider. Olanı biteni milletimiz ibretle izliyor, dikkatle izliyor."

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