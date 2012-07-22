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Yaşam

Bu paralar sadece bir dilencinin üzerinden çıktı!

Polis aracına alınan Cemal K'nin üzerinde yapılan aramada 4 bin 495 TL bulundu

22 Temmuz 2012 18:38

Adana'da polis tarafından dilenirken yakalanan bir kişinin üzerinden 4 bin 495 TL çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Müze Kavşağı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, Cemal K'nin (80) halkın dini duygularını istismar edip, dilencilik yoluyla haksız para kazandığını belirledi.

Polis merkezine götürülen Cemal K, yapılan işlemlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Cemal K. zabıta aracına bindirildiği sırada ''Parayı alın, ben gidiyorum'' diyerek uzaklaşmak istedi, ancak ekipler tarafında engellendi.

Zabıta ekipleri, tutanakla el konulan 4 bin 495 TL'nin yapılacak işlemlerin ardından hayır kurumlarına verileceğini bildirdi.

 

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